Советник Володина назвала неприемлемой реакцию ряда СМИ на шутку о «значках против вируса»

Москва, 13 мая. Ряд СМИ переврал диалог спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутата Игоря Молякова о «значках для отпугивания коронавируса», преподнеся шуточный разговор как официальное сообщение. Об этом заявила советник Володина Анастасия Кашеварова.

Она объяснила, что во время пленарного заседания Думы Моляков решил поинтересоваться у Володина, что за крестообразные значки носят на лацканах пиджаков некоторые депутаты.

Однако председатель нижней палаты парламента на этот вопрос не ответил, сказав, что он «не по ведению». После подсказки коллег по президиуму Володин в шутку добавил, что это «какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус».

Многие СМИ восприняли эти слова как серьезное заявление и сообщили, что депутаты носят значки против инфекции.

«Шутливый разговор преподнесен как шок-контент, конечно, для федеральных СМИ это неприемлемо. И это не официальное отдельное сообщение. Да, и животворящий крест, который они именуют как амулет от COVID, публикую — эта штука продается и в магазинах, и в аптеках. Короче, «Сенсация. Шок. Дума закупила кресты и автоматы Калашникова от коронавируса», — написала Кашеварова в своем Telegram.

Госдума не прекратила работу в связи с пандемией. В нижней палате парламента существенно сократили проведение очных совещаний, но пленарные заседания по-прежнему проводят в обычном режиме.

В ходе заседания в среду Володин сообщил, что пять депутатов заболели COVID-19. По его словам, двое из заразившихся госпитализированы, один парламентарий уже выписался из больницы, а еще двое находятся на лечении дома.