Власти Сургутского района потратят 200 млн рублей на благоустройство

Сургут, 13 мая. Несколько парков появится в Сургутском районе в ближайшие годы, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

Сквер и парк готовят в городе Лянтор. Парк с искусственным водоемом сделают в поселке Федоровский, а в поселке Солнечный появится парк и центр детского творчества.

Власти Сургутского района решили увеличить финансирование на благоустройство. В 2019 году на создание комфортной среды выделили 132 млн рублей, в 2020 году — порядка 200 млн рублей, пишет Infox.ru.

По словам Трубецкого, главной проблемой Сургутского района является аварийное жилье. В новых домах будут благоустраивать придомовую территорию. Здесь появятся детские площадки, аллеи с освещением и малые архитектурные формы — клумбы, скамейки.

Ранее глава района сообщил, что власти ищут застройщика для культурного центра в Белом Яре. Параллельно идет возведение других объектов. В строительном секторе продолжают работу, несмотря на ситуацию с коронавирусом.