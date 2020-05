Украинской нации предрекли исчезновение из-за глобального потепления

Киев, 13 мая. Глобальное изменение климата может привести к исчезновению украинской нации. Об этом пишет украинское издание «Апостроф».

В статье отмечается, что глобальное изменение климата расширяет зоны засушливости на Украине, которые постепенно превращаются в непригодные для жизни полупустыни.

«Все это перерастает в геологическую засуху. Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах», — говорится в статье.

По мнению специалистов, к 2050 году на Украине произойдет ряд природно-климатических изменений, которые спровоцируют масштабную засуху. При этом сосновые леса практически полностью исчезнут с территории Украины.

Автор статьи проанализировал несколько вариантов возможного развития событий и пришел к неутешительному выводу.

«Если не принять существенные меры, то Украина сохранится как территория, но выживут ли украинцы — тот еще вопрос», — отмечает «Апостроф».

Ранее журнал Proceedings of the Natioanl Academy of Sciences сообщил, что в ближайшие десятилетия температура может увеличиться больше, чем за минувшие шесть тысяч лет. Так, например, территории, где среднегодовая температура составляет 13 градусов, спустя 50 лет прогреются до 20 градусов.