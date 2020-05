ГД попросит МИД РФ лишить аккредитации NYT и Financial Times за фейки о COVID-19

Москва, 13 мая. Депутаты Государственной думы попросят МИД РФ принять меры в отношении изданий The New York Times и Financial Times, которые опубликовали фейки о «занижении» смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он сообщил, что собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия законодательству РФ и нормам журналистской этики.

«В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России», — приводит слова чиновника его пресс-служба.

Ранее МИД РФ заявил, что иностранные издания, которые опубликовали ложную информацию о «заниженном» числе летальных исходов в РФ от коронавируса, показали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не предоставив Москве возможность высказаться по этому поводу. При этом в дипломатическом ведомстве не удивлены «поразительной синхронности появления» и «схожести» материалов.