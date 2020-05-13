حصاد أخبار سوريا 13 مايو: لم يسمح سكان الحسكة للرتل الأمريكي بالمرور ؛ الممثل الخاص لواشنطن يقر بنجاحات روسيا في سوريا

سوريا ، 13 مايو. لم يسمح سكان الحسكة للرتل الأمريكي بالمرور، اعترف مبعوث واشنطن الخاص بنجاحات روسيا في سوريا.

الممثل الخاص الأمريكي يعترف بنجاح روسيا في سوريا

اعترف الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري بأن عملية القوات الجوية الروسية في الجمهورية كانت ناجحة للغاية.

وفقًا لجيفري ، لروسيا مصالح رئيسية في سوريا - الحفاظ على القواعد العسكرية ، فضلاً عن حماية استثماراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المشاركة العسكرية المحدودة في سوريا تساعد روسيا على تحقيق نجاحات استراتيجية كبيرة.

قال جيفري في مؤتمر عبر الفيديو في معهد هدسون: "إنهم بالفعل ناجحون جدًا عسكريًا في سوريا".

قام الجيش الروسي و التركي بدوريات على الطريق السريع م4 السوري

أجرى الجيش الروسي والتركي الدورية المشتركة العاشرة لجزء من الطريق السريع ام٤ في محافظة إدلب.

.BTR-82A و تايجر و BREM-K شارك في الدورية من الجانب الروسي العربات المدرعة تايفون و.

"وصلت الدورية المشتركة إلى مدينة إريحا في محافظة إدليب. وكان طول الطريق حوالي 15 كيلومترا ، " أبلغت القوات الجوية المركزية.

وأضافت القوات الجوية المركزية أنه على مدى اليوم الماضي لم تكن هناك حقائق عن انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب المسلحين الذين تسيطر عليهم تركيا.

وقع زلزال خفيف قبالة سواحل سوريا

وقع زلزال خفيف بقوة 2.2 ريختر في الساعة 20.23 بتوقيت موسكو في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل سوريا ، على بعد 39 كم غرب اللاذقية.

ولم يسمح سكان الحسكة لرتل القوات المسلحة الأمريكية بالعبور

في شرق الحسكة ، أغلق السكان المحليون الطريق لعى الدورية العسكرية الأمريكية. وقع الحادث على الطريق بين قريتي الدشيشة والقاهرة . واضطر الجيش الأمريكي إلى الالتفاف والعودة إلى القاعدة. علما أن السكان العرب المحليين حاولوا مرارا عرقلة مرور قوافل التحالف الدولي.

وفي وقت لاحق أصبح من المعروف أن مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" وصلوا إلى المنطقة ، واحتجزوا أكثر من عشرين مدنياً قد أغلقوا الطريق على القافلة الأمريكية.