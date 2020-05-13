Певец Агаларов объявил о расставании с женой в день рождения тещи

Москва, 13 мая. Певец и музыкант Эмин Агаларов, известный под псевдонимом Emin, объявил о расставании с супругой, моделью Аленой Гавриловой.

Неожиданное признание артист сделал в своем Instagram-аккаунте, сопроводив свадебным снимком. По словам Агаларова, это был невероятно счастливый день.

«К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину!» — добавил музыкант.

Супругу он назвал особенной и невероятно доброй. Агаларов выразил надежду, что они вместе смогут преодолеть очередной сложный этап жизни — вырастить и воспитать ребенка.

«Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — заключил Агаларов.

Музыкант ограничил возможность комментирования этой публикации, поэтому взволнованные фанаты, по всей видимости, стали засыпать вопросами его жену. Гаврилова сдалась и в Instagram Stories попросила оставить ее в покое. Оказалось, что объявление о переменах в звездной семье было сделано Агаларовым в день рождения тещи.

«Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы… Спасибо за понимание», — написала она.

Ранее о разводе объявила украинская супермодель Снежана Онопко. Супруга, бизнесмена Николая Щура она обвинила в домашнем насилии по отношению к себе и своей матери.