СНБО Украины продлил на три года санкции против российских соцсетей

Киев, 13 мая. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил продление запрета российских сайтов и социальных сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Решением СНБО, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Мейл.ру», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других», — говорится в сообщении СНБО.

Решение было поддержано большинством членов СНБО. Теперь решение о блокировке интернет-ресурсов российских компаний ждет утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что введение ограничительных мер на три года предусмотрено для таких соцсетей и интернет-сервисов, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс».

Напомним, доступ к российским социальным сетям и интернет-ресурсам запретили в мае 2017 года. Блокировка действовала три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда новые власти обвинили РФ во «вмешательстве» в дела страны. Москва все обвинения категорически отвергала и неоднократно заявляла, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.