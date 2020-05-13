Американские ученые объяснили самый распространенный симптом коронавируса

Москва, 13 мая. Американские исследователи объяснили один из самых распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции — потерю обоняния. Исследование появилось в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

Ученые провели опыты на мышах и установили, что инфекция проникает в организм при помощи белков, которые способствуют распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей их формируется больше, чем у молодых.

Если этот механизм справедлив и для людей, то исследование объясняет, в частности, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, то есть находятся в группе повышенного риска.

Ученые отметили, что пока не могут сказать, какие именно клетки обонятельного эпителия производят эти белки, способствуют заражению. Но они полагают, что когда смогут это выяснить, будут в силах улучшить диагностику и ускорить процесс создания вакцины от коронавируса.

Ранее исследователи из Университета Цинциннати в американском штате Огайо сообщили, что степень потери обоняния может свидетельствовать о том, в какой форме будет протекать заболевание, то есть насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19.

В то же время их коллеги пришли к выводу, что такой симптом является вестником легкого течения болезни.

Напомним, что о заражении COVID-19 также могут свидетельствовать проблемы с дыханием, боль в горле, температура, ломота в теле, потеря вкуса, кашель и другие симптомы. В случае подозрения заражения необходимо обратиться к врачам.