Заслуженный учитель России назвал плюс переноса ЕГЭ

Москва, 13 мая. В переносе ЕГЭ на неопределенный срок нет ничего необычного, учитывая ситуацию с коронавирусом, заявил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Педагог призвал не переживать и не нервничать. В любой ситуации нужно видеть плюсы, считает он. Снегуров отметил, что правительство страны принимает решения, исходя из обстоятельств.

В данной ситуации определенных прогнозов пока нет, передает телеканал «360». В первую очередь, нужно сохранить здоровье школьников и учителей, считает Снегуров. Нет большой разницы, когда сдавать экзамен, если учащийся хорошо подготовился.

А те, кому нужно время для подготовки, могут использовать эту паузу, уверен заслуженный учитель. Школьники могут полностью сосредоточиться на ЕГЭ.

Напомним, что Минпросвещения РФ перенесут сдачу ЕГЭ с 8 июня на поздний срок. Такое решение связано с эпидемиолонической обстановкой.

По словам депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко, школы и вузы синхронизируют зачисление абитуриентов. В этом году школьники могут сдать экзамены по двум предметам, которые являются профильными для поступления в конкретный вуз.