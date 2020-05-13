Манукян показал татуировку с именем Бузовой

Москва, 13 мая. Возлюбленный певицы и ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян показал татуировку с именем невесты.

Недавно 27-летний Манукян признался, что готов набить тату с именем возлюбленной, если публикация с их совместной фотографией наберет два миллиона лайков.

Блогер сдержал слово — к нему приехал мастер, который набил Манукяну татуировку. Весь процесс блогер заснял, делясь впечатлениями от происходящего.

«Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой», — сказал 27-летний Манукян.

Пока остается неизвестно, как исполнительница отнеслась к такому шагу жениха. Впрочем, зимой артистка согласилась сделать парные тату с Манукяном в виде символа бесконечности, которые теперь красуются на запястьях артистов.

Напомним, у пары завязались отношения в прошлом году. Проблема была лишь в том, что артистка участвовала в шоу «План Б», в котором она искала себе вторую половинку. В итоге, разобравшись с чувствами, звезда отвергла всех участников, претендовавших на ее сердце.

Ранее Ольга Бузова во время прямого эфира с телеведущей Лерой Кудрявцева призналась, что никогда не была беременна. По словам звезды, когда она была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, у них не получилось завести малыша.