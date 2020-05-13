Инфекционист объяснила, почему скрыть смертность от COVID-19 невозможно

Елена Малинникова, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, объяснила, почему сообщения западных СМИ о заниженной смертности от коронавируса в России являются фейковыми.

«Смертность не спрячешь, — заявила профессор Малинникова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». — Умершего человека не спрячешь. И как бы мы не считали, от чего умер человек, смертность все равно отразится в цифрах. Общая смертность у нас все равно считается, к этому показателю привязаны очень многие, в том числе политические вопросы. Например, ВВП. Поэтому мы эту отчетность с медицинской точки зрения проводим очень и очень тщательно».

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ заверила, что никакая больница не может ни приписать, ни отписать умерших, потому что существует статистический, четко законченный клинический случай, который проходит все уровни проверок.

«Здесь нельзя прибавить или убавить. Более того, мы же анализируем эту смертность. Кроме того, в медицинском учреждении еще оценивают и летальность. Этот показатель, напомню, отличается от смертности. В медучреждениях проводятся консилиумы, на которых оценивается, от чего чаще умирают пациенты, в каком отделении, по какой причине. И вот здесь, в случае с коронавирусом, мы видим, что одна из основных причин — это пневмония. Никто не скрывает эти цифры. Это было бы даже смешно их скрывать. В общей статистике мы бы в любом случае увидели, что что-то пытались скрыть», — подчеркнула Елена Малинникова.

Напомним, газета Financial Times ранее опубликовала материал, в котором утверждается, что число умерших от коронавируса в России может быть на 70% выше официальных данных.

«Вместо того чтобы тщательно и откровенно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, все, на что оказались способны журналисты ряда западных изданий, — неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», — отреагировали на эту публикацию в МИД РФ.

По данным на 13 мая, общее количество заболевших коронавирусом в России составило 242 271 человек, увеличившись за сутки на 10 028 новых случаев. Из них выздоровели 48 003 человека, погибли — 2 212. Летальность в России составляет 0,92%, в то время как в США, где из 1 408 636 заразившихся умерли 83 425 человек, этот показатель (соотношение количества умерших к числу заболевших) равен 5,93%, а в Испании — 9,99%, потому что там на 269 520 заболевших приходится 26 920 смертей.

В Бельгии, где на 53 779 заболевших приходится 8 761 смерть, летальность равна 16,3%, во Франции, где на 178 225 заразившихся приходится 26 991 умерший, этот показатель составляет 15,15%, а в Великобритании, где из 226 463 заболевших 32 692 человека умерли, летальность равна 14,44%.