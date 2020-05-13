Оборудование для гемодиализа получила больница им. Боткина. ФАН-ТВ

Два передвижных аппарата для гемодиализа поступили в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Стоимость каждого — около пяти миллионов рублей. Помогли приобрести это оборудование местные предприятия: нефтегазовая компания и компания по строительству и ремонту дорог. Передал аппараты больнице региональный штаб ОНФ.

«Мы привлекаем социально-ответственные компании, которые являются союзниками ОНФ, многие руководители этих компаний также являются и членами ОНФ. И вот они немедленно отреагировали на ту потребность, которая сегодня есть в Санкт-Петербурге, в больнице им. Боткина», — рассказывает член штаба ОНФ в Петербурге Дмитрий Чагин.

Всего в больнице имени Боткина сегодня есть 10 стационарных аппаратов для гемодиализа и три передвижных. Мобильное оборудование используют в реанимационном отделении, где проходят лечение пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в процедурах по очистке крови нуждаются 50 человек.

«Поскольку заболевание сопровождается выраженной интоксикацией, большим количеством скопления в крови цитокинов различных, которые уже не защищают организм, не помогают ему, а наоборот, вредят. Благодаря этим аппаратам, мы можем удалить вредные вещества из крови, тем самым облегчить состояние пациента и улучшить прогноз течения заболевания в целом», — объясняет главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев.

Аппараты используются в первую очередь при почечной и печеночной недостаточности, а также при тяжелом течении сепсиса.

Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина — самая крупная инфекционная больница в стране. У медучреждения два корпуса. Всего насчитывается больше тысячи коек. Ежегодно больница принимает свыше 50 тысяч пациентов.