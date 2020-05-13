Англичанка гадит в Сирии: как Лондон создал сеть оппозиционных ресурсов и провалился

На днях Интернет-издание Middle East Eye опубликовало очередной эксклюзив о роли Великобритании в информационной войне в Сирии. До этого публиковался другой материал, также основанный на просочившихся в сеть секретных документах. Согласно утечкам, в Сирии много лет действует тайная сеть «гражданских журналистов», организованная и управляемая британским правительством.

Авторы расследования приходят к выводу, что весьма дорогостоящая пропагандистская кампания по поддержке сирийских «оппозиционеров» была плохо спланирована, скорее всего незаконна, и стоила множества жизней. Некоторые сирийские активисты от оппозиции, участвовавшие в британских проектах, жалуются, что западные страны не поддержали их должным образом. Мол, помощь «революционерам» прекратилась в тот момент, когда ситуация начала складываться в пользу Дамаска.

Как все начиналось

Информационная кампания против сирийской власти была запущена в 2012 году. Но набирать обороты стала в 2013 году, когда парламент Великобритании проголосовал против англо-американской операции в Сирии. Решение было, мягко говоря, неожиданным. Предложенный правительством документ отвергли 285 депутатов, в то время как 272 парламентария высказались за военную интервенцию. Крупнейшие западные издания тогда писали о поражении и унижении премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Так оно, впрочем, и было. Однако британские «ястребы» и не думали оставлять Сирию в покое.

В тексте расследования описываются пять программ, управляемых разными ведомствами и объединенных в общую систему «стратегических коммуникаций» (SC). Две программы связаны с Минобороны Британии. Еще две с британским МИД (проект «Анти-ИГИЛ»1). Последняя управляется межправительственной структурой Conflict, Stability and Security Fund (CSSF), работающей в области разрешения конфликтов, угрожающих интересам Великобритании.

Как устроена работа

Четыре из пяти программ были переданы на аутсорсинг британским коммуникационным компаниям, некоторые из которых управлялись бывшими офицерами армии и разведки. Например, во главе небезызвестных «Белых касок» стоял британский военный Джеймс Ле Мезюрье.

Далее были открыты офисы в Стамбуле, Аммане и Рейханлы на юге Турции, куда нанимали преимущественно сирийцев. Спустя какое-то время все это обросло сетью осведомителей-стрингеров, многие из которых даже не догадывались, что работают на британское правительство.

Программы, как пишет MEE, были направлены на усиление работы «гражданских журналистов» в пользу так называемой «умеренной вооруженной оппозиции». А также на поощрение инакомыслия среди членов сирийских алавитских общин (к одной из них принадлежит и семья нынешнего президента Сирии).

Таким образом была создана большая часть оппозиционных новостных порталов, Интернет-каналов, каналов YouTube, страниц в соцсетях и прочих информационных платформ. Если внимательно присмотреться к самым известным «правозащитным организациям», занимающимся «независимым мониторингом» обстановки в Сирии, можно заметить, что все они базируются в Великобритании. Например, «Сирийская обсерватория по правам человека», также известная как SOHR. В ней числится всего один сотрудник — сириец, с 2000 года живущий в Ковентри. Эта контора сделала за годы войны огромное количество вбросов, разнесенных затем по миру ведущими западными СМИ. SOHR часто ловят на неточностях и откровенных выдумках. Тем не менее этот ресурс по сей день остается одним из самых цитируемых, когда речь идет о событиях в Сирии.

Помимо SOHR существует еще одна британская некоммерческая организация — «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR). В целом, это то же самое что и «Сирийская обсерватория», только тут работает уже 27 штатных и десятки внештатных сотрудников.

В какой-то момент чрезмерный объем выдаваемого контента сыграл с британцами злую шутку. Было произведено так много пропагандистского материала, что люди просто растерялись и перестали понимать, кому и чему верить.

К тому же, как отмечается в докладе MEE, не все подрядчики и стрингеры действовали по плану. Работа некоторых коммуникационных компаний была чрезмерно агрессивна. А стрингеры слишком тесно работали с боевиками, действия которых дискредитировали работу британского правительства. В итоге от многих проектов пришлось отказаться.

Бюджет

Согласно обзору MEE, в 2015 и 2016 годах на перечисленные выше программы было потрачено 9,6 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов). В последующие годы правительство Великобритании выделило еще больше денег.

Сотрудникам на местах платят либо зарплату — 250-500 долларов в месяц, либо гонорары — примерно 50 долларов за фото и 200 долларов за короткий видеоролик. Эти материалы затем рассылаются по ведущим арабоязычным СМИ — в том числе Sky News Arabia, BBC Arabic, Al Jazeera, Al Arabia.

Отмечается, что особую ценность представляют сирийцы, способные давать убедительные комментарии в СМИ. В качестве примера приводятся визиты выдающихся британских журналистов в Стамбул, где им для сюжетов подсовывали заранее подготовленных «сирийских оппозиционеров».

Тем не менее последние жалуются — мол, помощи недостаточно. Более того, по их мнению, поддержки становится все меньше и меньше с тех пор, как в сирийский конфликт вступила Россия (то есть с 2015 года), и ситуация начала складываться в пользу сирийской власти.

Репутационный ущерб

В обзоре MEE критикуется несогласованность действий пропагандистов. Это связывают с постоянным изменениями в оппозиционных силах. Действительно, порой даже специалистам сложно уследить за многочисленными сирийскими группировками — то объединяющимися, то разъединяющимися, то распадающимися на несколько группировок, то проводящими ребрендинг. При этом боевиков часто ловили на зверствах, что породило еще одну проблему — репутационный ущерб.

Ведь официально целью британской пропаганды было «усиление народного неприятия режима Асада» и «продвижение умеренных ценностей революции».

Вот только как можно продвигать то, чего не существует? Все, что объединяло оппозицию на первых порах — это ненависть к власти и религиозным меньшинствам. Однако единого кодекса «революционеров», в котором бы содержались «ценности революции», не существовало. Отсюда и накрывшая страну волна насилия, и возникновение огромного количества разрозненных группировок, часто воюющих не только с правительственной армией, но и друг с другом.

Так, на определенном этапе с руководством «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») велись переговоры аж на международном уровне. Но после освобождения Восточной Гуты стало окончательно ясно, что эти «оппозиционеры» мало чем отличаются от террористов из той же «Аль-Каиды»1 (международная террористическая организация запрещена в РФ).

Кроме того, как пишет MEE, группы, с которыми работала британская пропаганда, не вызывают доверия из-за частых фейков. Это также наносит ущерб структурам, занимающимся информационной поддержкой этих групп.

Привет «Белым каскам» и иже с ними.

Итого

Правительство Великобритании, видимо, решило, что нашло замечательный способ сохранить свое влияние в Сирии, не участвуя в боевых действиях. В «слитых» документах даже есть фраза: «Работа по созданию эффективного способа военно-политического воздействия (через сирийскую оппозицию)».

Однако на деле Лондону удалось лишь наводнить ведущие западные СМИ фейками. Которые к тому же регулярно разоблачались российскими СМИ.

В конце концов интерес к Сирии стал потихоньку ослабевать. Игра перестала стоить свеч. Ведь с каждым месяцем становилось все более очевидно, что Дамаск, Москва и Тегеран побеждают.

Так, в 2017 году было приостановлено финансирование «Свободной сирийской полиции» (ССП). Британскую компанию Adam Smith International (ASI), которая отвечала за проект, обвинили в сотрудничестве с экстремистами. Хотя изначально ССП задумывалась, как группа блюстителей правопорядка на сирийских улицах. У полицейских даже не должно было быть при себе оружия.

В 2019 году ССП распустили. В этом же году в стамбульском районе Бейоглу нашли тело основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Он совершил самоубийство.

Но это не точно.

1 Организация запрещена на территории РФ.