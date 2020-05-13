Доктор Комаровский планирует победить коронавирус леденцами от кашля

Москва, 13 мая. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как будет действовать, если у него выявят коронавирус.

«Как я буду действовать, решил уже давно: предупрежу всех, с кем контактировал. А дальше буду смотреть по симптомам! При першении в горле буду рассасывать леденцы, при повышении температуры — приму парацетамол» — пояснил Комаровский.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 290 тысяч человек.

На территории России выявлено 242 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. 48 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.