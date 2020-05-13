Фанатов восхитило смелое фото Хмельницкой без фильтров

Москва, 13 мая. Актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая показала фанатам, как в свои 49 лет выглядит без фильтров, маникюра и практически без макияжа. Поклонники оценили такой смелый шаг и осыпали артистку комплиментами.

«Без фильтра, без маникюра, почти без косметики! Только любовь и надежда!!!» — написала актриса в новом посте.

Поклонники мгновенно отреагировали на снимок, заметив, что Хмельницкая одна из тех представительниц прекрасного пола, которые обладают естественной, природной красотой.

«Алена, а вы и без этого всего самая красивая!!! У вас врожденная, природная красота!» — считает tatiana_orlova_uefa.

«Много женственности и обаяния», — добавила inna_r.inna.

«Прекрасные зеленые глаза», — восхитилась mironovayl.

Некоторые поклонники сочли, что причиной цветущего вида актрисы является взаимная любовь. Хмельницкая уже несколько лет встречается с бизнесменом Александром Синюшиным. Паре не мешает ни разница в возрасте, ни воспитание детей от разных романов.

Ранее известная певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram кадрами с новой фотосессии. На снимках артистка предстала в шикарных нарядах с глубоким декольте. Лорак восхищенные фанаты сравнили в богиней и куклой, отметив, как ей идут выбранные образы.