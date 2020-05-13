بشار الأسد يدافع عن سوريا من العدوان الغربي من خلال الصداقة مع لبنان

علق الخبير يوري سامونكين لوكالة الأنباء الفيدرالية قائلاً إن تطوير العلاقات الدولية ومساعدة الحلفاء والقيادة القوية هو الذي سمح لحكومة بشار الأسد بإنقاذ سوريا في الأوقات الصعبة.

التعاون الدولي

وأكد النائب اللبناني عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية قاسم هاشم أهمية تحسين العلاقات الدبلوماسية والتفاعل بين البلدين الشقيقين - لبنان وسوريا.

وبحسب قاسم هاشم ، فإن التنسيق النشط مع الحكومة السورية يسمح بالتفاهم المتبادل وتخفيف العبء وتحقيق مصالح بيروت ودمشق.

ولفت النائب اللبناني الانتباه إلى أن الصداقة بين دول الجوار تسمح بإحلال السلام في الشرق الأوسط ، وكذلك منع الأعمال العدوانية غير القانونية ضد لبنان وسوريا.

قام رئيس "المعهد الأوروآسيوي للبحث ودعم مبادرات الشباب" يوري سامونكين في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية بتقييم العلاقة الحالية بين الدول العربية المجاورة.

علاقة أخوية

وبحسب الخبير ، يمكن تقييم العلاقات بين لبنان وسوريا بشكل إيجابي للغاية ، حيث أن هذين البلدين في الحقيقة بلدين شقيقين تشتركان في الكثير: التاريخ والثقافة والموقف بشأن عدد من القضايا الدولية. تعمل هاتان الدولتان كضامنين لتثبيت السلام في الشرق الأوسط بأكمله.

صرح محاور وكالة الأنباء الفيدرالية: "نرى أنه بفضل التبادل بين هذه البلدان ، فإن وضعهم يتحسن. "لبنان يعترف بالسلطة الرسمية في دمشق ويعارض التدخل في الشؤون السورية - هذا دعم دولي مهم. يحتاج السوريون إلى حلفاء سيساعدون ليس فقط الآن ، ولكن أيضًا بعد حل القضية الإرهابية. إنشاء مثل هذه العلاقات خطوة جيدة.

في لبنان ، منذ وقت ليس ببعيد ، كان هناك أيضًا وضع مضطرب ، لا يزال البلد يتذكر الهجمات الإرهابية المستمرة، لذلك يمكن أن يكون التعاون في هذا الاتجاه بمثابة تجربة جيدة لدمشق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن لحظة مهمة في التعاون هي المساعدة الإنسانية من لبنان ، وتحسين نظام الرعاية الصحية والتعلم من مكافحة عدوى فيروس كورونا”.

عمل ناجح

كما اكد يوري سامونكين بان ، الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد قادرة على القيام بعمل أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب وحماية سوريا من الغزو الأجنبي باستخدام سياستها الخارجية.

صرح الخبير :"ستساعد الصداقة مع لبنان سوريا على تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط ، كما ستحمي البلاد من هجمات الدول الأجنبية. تحتاج الآن إلى التصدي لمحاولات بعض الدول لتحقيق مصالحها على الأراضي السورية. لا يتعلق الأمر فقط بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ، ولكن أيضًا بتركيا ، وكذلك بإسرائيل ".

ووفقًا لما قاله محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، يجب اعتبار السياسة الخارجية للحكومة السورية ناجحة ، لأن البلاد كانت تخضع لقيود مختلفة لأكثر من 5 سنوات ، لكن دمشق لم تتخلى عن مواقفها.

اختتم يوري سامونكين: "رفضت دول كثيرة محاربة التدخل الأجنبي ، وقد رأينا ذلك في العراق وليبيا وأماكن أخرى. ولقد نجت الحكومة السورية رغم كل الصعوبات مثل الإرهاب والعقوبات الخارجية والمسلحون الأجنبي. لقد تعلمت سلطات الدولة العربية حل المشاكل الناشئة بسرعة. هذا هو السبب في أننا نرى أن سوريا أكثر نجاحًا من عدد من الدول الأوروبية في مكافحة تحدي عالمي جديد - عدوى فيروس كورونا. أنا واثق من أن بشار الأسد أنقذ سوريا لأنه لم يستسلم و عمل لمصالح شعبه وبلده