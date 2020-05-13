МИД РФ назвал цель фейка FT о «занижении» смертности от COVID-19

Москва, 13 мая. Иностранные издания Financial Times и New York Times, опубликовавшие статьи о якобы заниженном числе летальных исходов в РФ от коронавируса, показали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не предоставив российской стороне возможность высказаться на этот счет, говорится в комментарии МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили «поразительную синхронность появления» и «схожесть» материалов двух изданий, и это не вызвало удивления у России. В МИД РФ также выразили сожаление, что западные журналисты так и не удосужились поинтересоваться фактами.

«Действительно поражает полное игнорирование азов профессиональной журналистики: «акулы пера» этих влиятельных изданий даже не удосужились предоставить российской стороне возможность высказаться. В который раз убеждаемся, что «карточный домик» антироссийских пропагандистских выпадов легко разваливается от элементарных фактов», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Facebook.

В ведомстве считают, что фейки о «занижении» Москвой данных о смертности от коронавируса в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем. В дипведомстве напомнили о словах директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который заявил, что реальное число жертв коронавируса в США может превышать официальную статистику.

Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России якобы может быть на более чем 70% выше официальной статистике. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за новой инфекции в России нет.