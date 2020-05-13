Певица Елка призналась, что считает бедность постыдной

Москва, 13 мая. Певица Елка призналась, что сильно стеснялась бедности, когда была ребенком, и чтобы чувствовать себя лучше, рано пошла работать.

Семья маленькой Елизаветы Иванцив, именно так зовут артистку, испытывала серьезные материальные трудности, поэтому детство у известной исполнительницы ассоциируется с нуждой.

«Когда ты бедный, это очень стыдно. Я какое-то время была самой бедной в классе. Это такой липкий стыд. Он делает тебя очень-очень-очень и уязвимой, и подозрительной, и острой — на все очень остро реагируешь, все очень болезненно воспринимаешь», — описала она свои ощущения.

Певица рассказала, что из-за финансовых трудностей она начала работать рано. Юный возраст не позволял устроиться официально, и первое время она трудилась нелегально. Иванцив работала в аптеке: занималась расклейкой ценников и мытьем полов.

По ее словам, в то время она даже не задумывалась, что в будущем сможет зарабатывать на собственном творчестве, и воспринимала пение как хобби. Поэтому неожиданное предложение работать в Москве показалось ей неправдоподобным. Несмотря на это, она решила рискнуть.

«Когда мне предложили работу в качестве певицы, я отреагировала на это как она издевку, но поехала. Записали «Город обмана», и про меня забыли, мне казалось. Шли месяцы, и вдруг они мне позвонили с предложением снять клип. И я больше уже не вернулась домой», — вспомнила артистка.

Певица убеждена, что достичь успеха ей помогли упорный труд и поддержка родных. Былые трудности сегодня она воспринимает как точки роста, жизненные уроки, которые помогли ей стать успешной.

Несмотря на бедность, детство Елка вспоминает как самое счастливое время в жизни.