Патологоанатом раскрыл методику диагностики смерти от коронавируса

Москва, 13 мая. Патологоанатом может написать в заключении о том, что человек умер от коронавируса, если у него были пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, сообщил главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц.

По его словам, диагноз пациентов, умерших с подозрением на коронавирус, в Москве устанавливается после обязательного проведения вскрытия. Зайратьянц отметил, что есть четкие критерии для этого, также учитываются сопутствующие заболевания, течение которых из-за нового коронавируса становится тяжелым. В таких случаях указывается, что смерть наступила из-за коронавируса.

При этом, как указал специалист, если человек всю жизнь страдал от ишемической болезни сердца и не перенес инфаркт, но у него был COVID-19, то было бы неправильно назвать причиной смерти именно коронавирус.

«Сам вирус это еще не болезнь, в легких изменений нет — человек погиб от инфаркта», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Зайратьянц подчеркнул, что ежедневные данные оперативного штаба о смертности от коронавируса — точная информация, учитывающая результаты вскрытия.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 13 мая в России выявлено 242 271 случай заражения. Из них более 48 тысяч человек выздоровели, 2212 скончались от инфекции.