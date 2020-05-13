ЛНА уничтожила три разведывательные машины боевиков ПНС в районе авиабазы Аль-Ватыя

Яфран, 13 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии потеряли три машины у авиабазы Аль-Ватыя. Об этом сообщил бригадный генерал Халид Махджуб.

По словам главы Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, армия фельдмаршала Халифы Хафтара обезвредила три машины противника близ военно-воздушной базы Аль-Ватыя. Отмечается, что террористы направили их к объекту, пытаясь получить свежие данные о расположении оборонительных систем ЛНА.

Боевики ПНС регулярно наносят ракетные удары по авиабазе Аль-Ватыя, а также направляют к ней турецкие беспилотники в разведывательных целях. Как ранее сообщала американская журналистка Линдси Снелл, в Ливию прибыла крупная партия сирийских наемников из 1500 джихадистов, которые были переброшены на западную от Триполи линию фронта. Предполагается, что они примут участие в новой атаке на авиабазу, которую террористы не раз пытались захватить. О подготовке крупной наступательной операции также говорит недавний визит в Ливию главы турецкой разведки Хакана Фидана.

Последнее массированное наступление боевиков ПНС на авиабазу Аль-Ватыя состоялось после объявления ими операции «Шторм мира», обернувшейся полным провалом и огромными потерями.