Посадки на даче на Еремея Запашника: приметы и традиции, что можно и нельзя делать 14 мая

Еремеев день отмечается 14 мая (1 мая по старому стилю), праздник важен в земледельческом календаре славян, традиции которых охотно перенимают современные дачники. День носит название Еремей Запрягальник, или Еремей Запашник, а также Пролетье. Пролетье символизирует окончательную встречу весны, а также завершение пахоты и начало сева. В южных славянских землях праздник был связан с ритуалами изгнания змей.

В честь кого отмечается Еремеев день

В этот день почитают несколько святых — в первую очередь ветхозаветного пророка Иеремию. Кроме того, в этот день вспоминают великомученика митрополита Киевского Макария, а также апостолов Филиппа и Якова (Иакова Алфеева).

Народные традиции на Еремея

На Руси с начала мая по старому стилю начинался сев: опоздать было нельзя, от этого зависел урожай, а значит — выживание. Все народные названия этого дня связаны с полевыми работами и вообще с крестьянским трудом: «запрягальник», «яремник», «запашник», «засеватель», иногда просто «посевы».

В народе говорили:

«На Еремея самая ленивая соха — и та в поле».

В этот день крестьяне молились пророку Иеремии, чтобы он «запряг» на небе свою колесницу и помог с севом. Пророк считается покровителем и заступником земледельцев, а также тяглового скота, выполняющего самые тяжелые крестьянские работы.

Пахари верили, что в момент, когда и они, и скотина начинают падать от усталости, пророк невидимо впрягает своих животных в ярмо (слово «ярмо» созвучно с именем Иеремия) и помогает завершить полевые работы в срок.

Что можно и нельзя делать в Еремеев день

На Руси по традиции прежде, чем начать посевную, пекли из теста постные булочки — они назывались жаворонки. Первую булочку нужно было положить на землю, вторую — съесть. Только после этого можно было приступать к пахоте.

Чтобы избежать сглаза, первую борозду предпочитали вспахать ночью, при луне — это считалось хорошей приметой.

День является чрезвычайно удачным для посадок на дачном участке, в саду и на огороде. Дачные посадки на Еремея Запашника и сегодня считаются самыми всхожими и плодоносными.

Как и в любой православный праздник, на Еремея категорически запрещено ссориться, ругаться и сквернословить.

В этот день ни в коем случае нельзя залеживаться в постели и вообще предаваться лени. В городе вы или на даче, неважно — день нужно посвятить созидательному труду.

На Еремея, как и во все дни весенней страды, категорически запрещено употребление алкоголя.

Приметы и поговорки на Еремея

Считалось, если посевная на Еремея идет при хорошей погоде, то и уборка урождая пройдет без дождей, а значит — без потерь. Если погода плохая — урожай сгниет от дождей и следующий год будет голодным.

Ясное утро на Еремея предвещало хорошее лето. Если с вечера выпала роса — жди тепла.

Про этот день говорили: