Посадки на даче на Еремея Запашника: приметы и традиции, что можно и нельзя делать 14 мая

Еремеев день отмечается 14 мая (1 мая по старому стилю), праздник важен в земледельческом календаре славян, традиции которых охотно перенимают современные дачники. День носит название Еремей Запрягальник, или Еремей Запашник, а также Пролетье. Пролетье символизирует окончательную встречу весны, а также завершение пахоты и начало сева. В южных славянских землях праздник был связан с ритуалами изгнания змей.
В честь кого отмечается Еремеев день
В этот день почитают несколько святых — в первую очередь ветхозаветного пророка Иеремию. Кроме того, в этот день вспоминают великомученика митрополита Киевского Макария, а также апостолов Филиппа и Якова (Иакова Алфеева).
Народные традиции на Еремея
На Руси с начала мая по старому стилю начинался сев: опоздать было нельзя, от этого зависел урожай, а значит — выживание. Все народные названия этого дня связаны с полевыми работами и вообще с крестьянским трудом: «запрягальник», «яремник», «запашник», «засеватель», иногда просто «посевы».
В народе говорили:
«На Еремея самая ленивая соха — и та в поле».
В этот день крестьяне молились пророку Иеремии, чтобы он «запряг» на небе свою колесницу и помог с севом. Пророк считается покровителем и заступником земледельцев, а также тяглового скота, выполняющего самые тяжелые крестьянские работы.
Пахари верили, что в момент, когда и они, и скотина начинают падать от усталости, пророк невидимо впрягает своих животных в ярмо (слово «ярмо» созвучно с именем Иеремия) и помогает завершить полевые работы в срок.
Что можно и нельзя делать в Еремеев день
На Руси по традиции прежде, чем начать посевную, пекли из теста постные булочки — они назывались жаворонки. Первую булочку нужно было положить на землю, вторую — съесть. Только после этого можно было приступать к пахоте.
Чтобы избежать сглаза, первую борозду предпочитали вспахать ночью, при луне — это считалось хорошей приметой.
День является чрезвычайно удачным для посадок на дачном участке, в саду и на огороде. Дачные посадки на Еремея Запашника и сегодня считаются самыми всхожими и плодоносными.
Как и в любой православный праздник, на Еремея категорически запрещено ссориться, ругаться и сквернословить.
В этот день ни в коем случае нельзя залеживаться в постели и вообще предаваться лени. В городе вы или на даче, неважно — день нужно посвятить созидательному труду.
На Еремея, как и во все дни весенней страды, категорически запрещено употребление алкоголя.
Приметы и поговорки на Еремея
Считалось, если посевная на Еремея идет при хорошей погоде, то и уборка урождая пройдет без дождей, а значит — без потерь. Если погода плохая — урожай сгниет от дождей и следующий год будет голодным.
Ясное утро на Еремея предвещало хорошее лето. Если с вечера выпала роса — жди тепла.
Про этот день говорили:
«На Еремея — последняя встреча Пролетья».
«На первую майскую росу бросай горсть яровины (ярового зерна. — Прим. ФАН) на полосу».
«Рожь говорит — сей меня в золу, да в пору; овес говорит — втопчи меня в грязь, я буду князь — хоть в воду — да в пору».
«Еремея подыми и Еремея опусти». (То есть за май (по старому стилю) нужно начать и закончить посевную).