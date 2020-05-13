В Госдуме предлагают декриминализировать статью об оскорблении власти

Москва, 13 мая. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов разработал с коллегами-депутатами законопроект о декриминализации статьи об оскорблении власти. Документ уже находится на рассмотрении Госдумы, сообщил парламентарий корреспонденту Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, изменения планируется внести в Уголовной кодекс РФ в части исключения 319 статьи. Александр Старовойтов уточнил, что документ подготовлен и сейчас ожидается официальный отзыв на него от Верховного суда и правительства России.

«В апреле 2019 года я внес законопроект об уголовной ответственности для чиновников, оскорбляющих граждан. Документ получил негативный отзыв от правительства и Верховного суда, однако профильный комитет Совета Федерации озвучил позицию о том, что они поддерживают концепцию законопроекта, — рассказал Старовойтов. — Сейчас коллеги из «Единой России» внесли законопроект об усилении ответственности для чиновников в рамках увеличения суммы возможного штрафа. Я инициативу поддерживаю, но считаю неправильным ситуацию, при которой чиновники отделываются штрафами, а обычных граждан судят по уголовной статье. Вполне достаточны меры наказания, предусмотренные КоАП РФ».

Депутат напомнил, что президент Владимир Путин еще в прошлом году поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан чиновниками. Так глава государства отреагировал на резонансный инцидент с бывшим губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым, заставившим офицеров МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.

Старовойтов подчеркнул, что в Конституции Российской Федерации четко говорится о равенстве всех перед законом и судом. При этом, по его словам, любая форма ограничения граждан по признакам имущественного или должностного положения, расовой, национальной или религиозной принадлежности не допускаются.

«Я предлагаю декриминализацию 319 статьи потому, что сейчас на чаше весов оказывается возможность возбуждения уголовного дела в отношении граждан, если они оскорбили должных лиц при исполнении, но при этом административную ответственность для чиновников, если они оскорбляют граждан», — добавил он.

Отметим, ранее, 12 мая глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение палаты законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан. Изменения вносятся в КоАП РФ и предполагают лишение права на госслужбу до двух лет. Кроме того, документ предусматривает для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз — от 100 до 150 тысяч.