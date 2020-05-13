Сирия, 13 мая. Министерство здравоохранения САР сообщает о новом случае заражения коронавирусом. Три террориста «Исламского государства»1 были ликвидированы в Дейр-эз-Зоре. В Ракке курдские боевики грабят местных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): провела рейд с обысками и арестовала несколько мирных жителей в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): потеряло трех боевиков при нападении на военнослужащих САА и подозревается в минировании автомобиля SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков при взрыве СВУ в автомобиле на востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: направила конвой строительной и военной техники на восток Хасаки.

Провинция Дамаск

Как сообщает агентство SANA, в аэропорте Дамаск приземлился самолет Syrian Air, на котором в САР из Объединенных Арабских Эмиратов вернулись 250 граждан САР. Согласно данным репортеров, прибывших обратно граждан встретила в аэропорту специализированная бригада медиков, которая замерила температуру у пассажиров, после чего доставили их в карантинный центр, где они будут обязаны пробыть 14 дней. Syrian Air с 4 мая начали возобновили полеты для эвакуации сирийских граждан, которые хотят вернуться из ряда стран мира в Сирию в соответствии со списками, предоставленными Министерством иностранных дел и дипмиссиях Сирии в других странах.

Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в стране был зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом. Общее число зараженных выросло до 48 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» продолжились провокации неизвестных боевиков. Как сообщает портал Aleppo AMC, в поселке Ат-Таяна взрыв самодельной бомбы в автомобиле убил двух членов безопасности SDF «Асайиш». В установке самодельной бомбы в машину подозревают «спящие ячейки» «Исламского государства».

Агентство Dar News передает, что к юго-западу от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор террористы ИГ совершили нападение из засады на отряд сирийских военнослужащих. В результате нападения были ранены пятеро солдат САА, три боевика были нейтрализованы и оставшиеся скрылись на мотоциклах.

Провинция Ракка

Как передает новостной портал Halab Today, в окрестностях города Айн-Исса боевики «Демократических сил Сирии» ограбили двух местных жителей. По информации источника, два фермера в поселения Сайда и Малал лишились своего имущества, которое было вывезено отрядами SDF.

Источник также сообщил, что к северу от Айн-Иссы у деревни Аль-Буасси в результате боев между «Демократическими силами Сирии» и боевиками «Сирийской национальной армии» загорелось поле с посевами. Ракетный снаряд, выпущенный с позиций протурецких сил, приземлился в поле и спровоцировал пожар.

Провинция Хасака

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что на восток провинции прибыл очередной конвой военной техники международной коалиции. Согласно данным источника, колонна военной техники прибыла с севера Ирака. Днем конвой тяжелой военной и строительной техники пересек границу через незаконный погранпереход «Аль-Валид» и направился в сторону города Аш-Шаддади, где расположена одна из крупных баз ВС США в провинции.

Медиаресурс SOHR сообщил, что «Сирийская национальная армия» провела рейд с обысками в поселке Тель-Хадар к северу от города Рас аль-Эйн. Боевики арестовали несколько мужчин, подозреваемых в пособничестве боевиками «Демократических сил Сирии». Их также обвинили в установке самодельных бомб в автотранспорт военной полиции СНА в указанном районе. Дальнейшая судьба арестованных пока остается неизвестной.

1 Организация запрещена на территории РФ.