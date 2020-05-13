Введение нового выборного фильтра в России отсеет кандидатов с уголовным прошлым​​​​​​​

Законодательное ужесточение «криминального фильтра» для граждан, желающих принять участие в выборах, сильно осложнит жизнь многим оппозиционерам с уголовным прошлым. О том, кто смог бы участвовать в грядущей предвыборной гонке, — в нашем материале.

В России решено ужесточить так называемый «криминальный фильтр» для желающих участвовать в выборах. Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили поправки, согласно которым в выборах не могут принимать участие лица, имеющие судимости по 50 статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, рассматривается предложение запрета участия кандидатам, осужденным за мошенничество (части 2 и 5 статьи 159 УК РФ), призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ), призывы к терроризму (часть 1 статья 205.2 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ), неоднократное нарушение правил публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ) и т. д. Имеющему судимость по вышеупомянутым статьям гражданину, собирающемуся участвовать в выборах, нельзя будет избираться в течение пяти лет после ее погашения. Закон негативно скажется на шансах пробиться в политические круги оппозиционерам, имеющим в «багаже» судимости по уголовным статьям.

Список «выбывших»

В выборах не сможет участвовать неоднократно судимый по уголовным статьям основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный из-за скандального дела «Ив Роше». Апелляционным определением Мосгорсуда в феврале 2015 года оппозиционер был осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Он был признан виновным по части 3 статьи 159.4, части 2 статьи 159.4 и пункту «а» части 2 статьи 174.1 УК РФ, в связи с чем Навальному в случае одобрения поправок придется попрощаться со своими политическими амбициями вплоть до 2025 года.

Также путь во власть «заказан» отличившемуся на летних митингах 2019 года студенту ВШЭ Егору Жукову. Молодой человек уже заявлял о своих амбициозных планах стать во главе страны, но он не сможет добраться даже до депутатского кресла — суд приговорил Жукова к трем годам условно за публичные призывы в Интернете к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Если «молодая надежда оппозиции» в будущем избежит новых уголовных дел, сможет участвовать в выборах не ранее 2028 года.

Под новую версию «криминального фильтра» попадают фигуранты так называемого московского дела. В выборах не смогут участвовать Ильдар Дадин и Константин Котов, осужденные за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр. (статья 212.1 УК РФ).

Но даже если судимости на данный момент нет — это не значит, что она может не появиться в скором времени. У других членов из команды Навального тоже нет особых перспектив на грядущих выборах. Например, на директора ФБК Ивана Жданова заведено несколько уголовных дел, одно из них — по части 2 статьи 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе комиссии». Не лучше обстоят дела и у бывшего главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова — основного подозреваемого в деле об отмывании 75 млн рублей сотрудниками ФБК. Если дело разрешится в ближайшее время, то Волков будет судим по статье 174 УК РФ, что минимизирует его шансы на политическую карьеру.

«Неидеальный» кандидат Любовь Соболь

На данный момент самым «чистым» кандидатом несистемной оппозиции является юрист ФБК Любовь Соболь. В ее биографии пока что не значатся уголовные дела, которые могли бы воспрепятствовать ее политической карьере, но даже с этим учетом ее нельзя назвать достойным кандидатом на должность депутата Госдумы. Достаточно вспомнить ее прошлогодние «подвиги» во время предвыборной гонки в Мосгордуму.

Начать стоит с фальсификаций подписей москвичей в период предвыборной гонки. В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души» — она присваивала себе данные умерших людей. Уличил детали схемы рисовки подписей за юриста ФБК член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал об этом несколько расследований.

Кроме того, в конце июня 2019 года в столице было несколько «фабрик», на которых осуществлялась подделка подписей в поддержку оппозиционных кандидатов, в том числе и Соболь. Когда Мосгоризбирком отказал в регистрации ее кандидатуры в депутаты Мосгордумы из-за 14% недействительных подписей, юрист ФБК приняла активное участие в организации незаконных протестных акций, за которые она получила несколько административных наказаний. Хамовнический суд Москвы признал Соболь виновной в организации беспорядков 14, 15 и 27 июля. Троицкий суд назвал ее организатором погромов 3 и 31 августа, Таганский суд столицы признал ее виновной в организации незаконных протестов 10 и 31 августа.От уголовного преследования ее спасло наличие малолетнего ребенка, которым Любовь Эдуардовна успешно «прикрывалась» на протяжение всей своей незаконной деятельности. В итоге сторонницу Навального обязали выплатить штрафы на общую сумму в 1,53 млн рублей.

На этом материальные «претензии» к юристу ФБК не ограничились. Столичный бизнес пострадал от незаконных митингов, организованных при непосредственном участии Соболь. Поэтому московские предприниматели подали на нее в суд. Так, по иску от ГБУ «Автомобильные дороги» юриста ФБК обязали выплатить 1,6 млн рублей. Еще 657 тысяч она должна была заплатить Мосгортрансу и 26 тысяч компенсации ресторану «Армения».

Необходимая мера

Ужесточение вышеописанного закона — необходимая мера для того, чтобы отсеять недостойных кандидатов, претендующих на место у власти. Она без исключения будет касаться всех граждан, решивших строить политическую карьеру.

С большей долей вероятности можно сказать, что подобная инициатива не будет иметь успеха в оппозиционных рядах, и без того испытывающих дефицит адекватных кандидатов. Общественность после протестного лета 2019 года разочаровалась в Навальном и сотрудниках ФБК, которые направили все свои политические амбиции на поиски способов «урвать» побольше денег. Сейчас либералы могут счесть ужесточение одной из форм «политического преследования», в котором они любят обвинять государство.