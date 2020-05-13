Глава АТОР рассказала, как эпидемия коронавируса повлияет на туризм

Санкт-Петербург, 13 мая. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после эпидемии коронавируса.

Ломидзе приняла участие в онлайн-конференции на тему «Где отдыхать этим летом?», которая состоялась 13 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

— Куда россиянам ехать отдыхать этим летом?

— Тут надо следить за ситуацией, какие регионы открываются, как будет открываться транспортное сообщение с этими регионами. Например, с 1 июня начнут открываться санатории в Краснодарском крае. Вряд ли туда массово отправятся россияне, санаторный отдых не всем подходит.

— Где вы планируете провести летний отпуск?

— Мы обычно не отдыхаем летом, поэтому я рассчитывала на март, но в марте не получилось. Теперь рассчитываю на осень. Хотела на Байкал съездить.

— Как вы относитесь к предложению Минтранса РФ выдавать гражданам ваучеры вместо сорванных из-за эпидемии поездок?

— На мой взгляд, у туристов появляется шанс воспользоваться услугами, которых они были лишены по независящим от них и туристической отрасли обстоятельств. С помощью ваучера туристы смогут вернуть деньги или воспользоваться услугой.

— Как эпидемия коронавируса изменит туристическую отрасль? Возможно ли послабление визового режима со стороны Евросоюза?

— Пока не то, что о визовых послаблениях речи не идет, пока даже не идет речь об открытии границ в Европе. Им очень нужны туристы, но в ближайшее время вряд ли это будет возможно.

— Некоторые европейские страны рассматривают возможность введения «паспорта здоровья» для туристов. Обсуждается ли данный вопрос в туристическом сообществе?

— С нынешним уровнем достоверности тестов на коронавирус о полноценных иммунных паспортах пока говорить рано. Мне эта идея кажется странной.

— Обязательная обсервация буде распространяться на туристов?

— Неизвестно. Сейчас мы не можем делать прогнозы на эту тему. Двухнедельная обсервация по приезде куда-то лишает отдых смысла.

— Будет ли толчок к развитию внутреннего туризма в России на фоне эпидемии коронавируса?

— Судя по опросам, люди готовы ехать куда угодно, главное, чтобы это было доступно по цене. А что касается внутреннего туризма, то в России всегда путешествует больше народу, чем выезжает за границу. Возможно, к 2021 году мы увидим прирост, но пока сказать сложно.

— Где дешевле отдыхать?

— Не получается так просто ответить, потому что нужны условия. Дешевле на море или в городе? какой сезон? С перелетом? На двоих? Зависит от условий. С 2014 года Россия дешевела, в 2016 году был бум внутреннего туризма, спрос колоссальный, затем цены стали ползти вверх, сравниваться с зарубежными. Что будет после вируса, сказать сложно.

— Может ли Россия бороться за европейского туриста с самой Европой?

— Морской отдых – нет. Что касается, природного, культурно-познавательного, да, может. Но визу бы желательно было отменить. Электронная виза может прибавить тур поток.

— Но у нас же есть Крым, Анапа, Сочи?

— У нас сезон короче, пляжи другие, другая структура отдыха, не заточена под иностранного туриста. Это не категория хуже-лучше, это просто другое.

— Как вы планируете добираться до Байкала?

— Насчет тура не уверена. Я бы долетела, а там без особых активностей, так как многое уже видела. Надеюсь, к осени восстановится авиасообщение с Иркутском.

— Как вы относитесь к туристическому сбору?

— Туристический сбор отменили, перенесли с 2023 года. Мы как объединение операторов были против. Одно дело, когда вводит Барселона или Дубай, а другое – Алтай, где туристов много, но не настолько. Я видела результаты в Ессентуках или Железноводске. На эти деньги благоустроили парк, появились фонтаны, скамеечки. Везде были таблички, что благодаря туристам появился вот этот розарий или фонтан. Я думаю, что любой сбор осмыслен, когда понятно, на что тратится. Деньги должны оставаться в муниципалитете.

— Может ли эпидемия коронавиурса привести к отмене запрета на размещение хостелов в жилых домах?

— Было бы неплохо. Тема не совсем наша. Хостелы не входят в организованный туристический продукт. Исходя из позиции здравого смысла, не понимаю, зачем нужен такой закон.