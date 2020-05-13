Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, в России зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан, и эта ситуация не является угрожающей.

«Мы действительно прогнозировали рост численности безработных. На сегодняшний день эта цифра достигла 1 млн 400 тысяч человек. Скажу, что данная ситуация в принципе прогнозировалась. Но говорить, что она является угрожающей, я бы на этом этапе не стал», — сказал глава Минтруда в ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Антона Котякова, безработных в России сегодня было бы гораздо больше, если бы российские власти вовремя не приняли комплекс мер, направленных на сохранение занятости.

При этом министр напомнил, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 тысячам 130 рублям. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«Это дополнительные ресурсы, которые выделяются на эти цели. То есть они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые были предусмотрены в федеральном бюджете. На сегодняшний день весь ресурс, который направляется, если мы посмотрим совокупный объем дополнительных ресурсов на эти цели, составляет порядка 300 миллиардов рублей, они все выделяются сверх первоначально определенных законом о бюджете ресурсов», — подчеркнул Котяков.

Добавим, что 13 мая Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики в период распространения коронавируса. Документы были внесены в нижнюю палату российского парламента после последнего выступления президента России Владимира Путина, посвященного ситуации с коронавирусом в стране.

Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодняшняя задача парламентариев — «законодательно обеспечить реализацию дополнительных мер по поддержке граждан и экономики страны, предложенных Владимиром Путиным накануне».

«Речь идет о выплатах семьям с детьми, медицинским работникам и сотрудникам социальной сферы; сохранении занятости, особенно на предприятиях пострадавших отраслей и в некоммерческих организациях; списании налогов и страховых взносов за второй квартал для малого и среднего бизнеса, а также помощи самозанятым», — уточнил Володин.

По данным ВЦИОМ, на 75% населения РФ выступление главы государства произвело положительное впечатление, 66% считают, что Путин понимает реальную ситуацию и проблемы людей.

За сутки 12 мая в России было зарегистрировано 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в России составило 242 271 человек, из которых выздоровели 48 003 человека, погибли — 2 212, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.