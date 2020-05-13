Москва, 13 мая. Актриса Наталья Андрейченко закрутила роман с молодым оператором из Мексики по имени Роман. Мужчина на 22 года моложе звезды.

По информации издания «7дней.ру», Роману 42 года, он бизнесмен, владелец кафе в Мексике и питомника диких животных, а также считается одним из лучших видеооператоров в своей стране. В новом избраннике звезды течет итальянская и датская кровь.

Сообщается, что пара познакомилась на съемках. Сейчас они живут вместе в резиденции Андрейченко в Канкуне на Ривьера-Майя. Актриса и оператор вместе уже несколько лет.

«У них серьезные отношения. Наталья знакома с мамой Романа и его сестрой, они дружат. Роман удивительно нежно заботится о любимой, готов всегда подставить мужское плечо. Смотреть на них – одно удовольствие!» — приводит издание слова источника.

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» дважды была замужем. От первого брака с композитором Максимом Дунаевским у нее есть сын. Потом она вышла замуж за австрийского актера Максимилиана Шелла, которому подарила дочь. Пятнадцать лет назад артистка развелась со вторым супругом, и с тех пор о ее личной жизни почти ничего не было известно.