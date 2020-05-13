Власти Москвы опровергли заявление «Новой» о занижении статистики смертности от COVID-19

Москва, 13 мая. Либеральное издание «Новая газета», смешав достоверную информацию с фейковой, выпустило материал о якобы намеренном занижении статистики смертности от коронавируса властями Москвы.

Антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание опубликовало статью за авторством сразу трех журналистов. Придуманный заголовок утверждает, что реальная смертность от COVID-19 в столице будто бы «почти в три раза выше официальных показателей».

Читатель поначалу может принять написанное за чистую монету, поскольку «Новая газета» решила прикрыться официальной статистикой по странам Запада, опубликованной газетой The New York Times. Смертность там логично выросла на фоне пандемии. Кроме того, издание, говоря об эпидемии коронавируса в России, провело параллель с другими инцидентами, такими как вспышка гриппа 2016 года и лесные пожары 2010 года.

Чтобы сильнее убедить читателя в «правдивости» представленного материала, журналисты «Новой газеты» привели точки зрения экспертов. Так, директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников подтвердил тезис о том, что количество умерших от коронавируса «может быть выше», чем сообщают официальные органы.

Следующий же собеседник либерального издания заметил важную вещь, что во время пандемии коронавируса в России растет число косвенных смертей. В эту категорию могут попасть люди, которые скончались из-за неоказания им необходимой медпомощи в виду перегруженности врачей, все силы которых сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом.

Использование «осведомленных» источников нередко является сильным приемом, однако в случае с либеральными СМИ работает против них. «Новую газету» не раз уличали в создании и распространении фейков. К примеру, недавно издание в своем материале активно цитировало политолога Дмитрия Орешкина, который продвигал тезис «Медузы» об «уходе с поста» заболевшего коронавирусом главы правительства РФ Михаила Мишустина. О том, что информация «Медузы» — откровенный вброс, стало известно после заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Как отмечает «ПолитЭксперт», напрашивается вывод, что «Новая газета» старательно дезинформирует россиян, пытается посеять в обществе панику и истерию. Для того, чтобы фейки казались достоверной информацией, издание не гнушается смешивать факты с выдумками.

Доверие к «Новой газете» еще сильнее подорвало официальное заявление департамента здравоохранения Москвы, который опроверг информацию о занижении показателей смертности от коронавируса. В ведомстве напомнили, что столица оперативно публикует данные, открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами.