Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

Сейм Латвии принял резолюцию, в которой обвинил Россию в «агрессивной дезинформационной кампании» и попытке пересмотреть историю Второй мировой войны.

«Российская Федерация, как правопреемница прав и обязанностей бывшего Советского Союза, по-прежнему отказывается признать агрессию Советского Союза против стран Балтии, оправдывает их оккупацию и незаконную аннексию», — сообщают в правительстве Латвийской Республики.

Накануне 75-й годовщины Победы над фашизмом председатель комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Кол призвал нашу страну «открыто и убедительно поговорить о прошлом».

«Необходимо повторять, подтверждать и напоминать известное. Преступления против человечества не забыты, попытки их отрицать или забыть лишь укрепляют их в сознании. Примирение невозможно», — заявляет он.

Повторять и напоминать заезженные антисоветские байки страны Балтии научились блестяще. Недавно президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, в которой самой большой угрозой для республики значится «агрессивная политика России». А вот с подтверждением баек получается не очень. Достаточно взглянуть на свежие информационные вбросы, которыми кишат в эти дни европейские СМИ. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

Советский Союз не освободил, а оккупировал Латвию, уничтожив большинство поселений при поддержке нацистов, просвещает читателя новостной латвийский портал Jauns.lv.

«Советская армия, пытаясь изгнать гитлеровские войска и латышских легионеров из Елгавы, разрушила 95% зданий. Гитлеровская армия помогла и подожгла город», — пишет журналист.

«Новое поколение менеджеров, тупоголовое, безмозглое, не желает изучать источники. Даже если бы все дегенераты-хипстеры со следами кофе на бородах почитали бы их, то они бы жгли сильнее, поверьте мне, — заявил не в силах сдержать эмоции историк Армен Гаспарян. — Они родились после развала Советского Союза и могут пользоваться только какими-то клиповыми историями. Эта публика не заинтересована в детальном изучении аспектов Второй мировой войны».

В канун юбилея Великой Победы глава Минюста Латвии Янис Борданс взорвал медийное пространство, заявив, что страны Балтии, находясь в составе СССР, отдавали ему чуть ли не треть своего бюджета. В частности, потери Латвии составляли 48%. Сколько денег страна получала от Советов, он не сообщил. Отличилось и Минобороны Латвии, «обнаружив», что Ригу освободили фашисты, а не советские войска. Причем несмотря на рассекреченный российскими властями план Рижской наступательной операции и документы, свидетельствующие о зверствах немецких захватчиков в этой стране.

«Это абсолютная ложь, — негодует в интервью корреспонденту ФАН председатель независимой латвийской левой партии «Новое согласие» Янис Кузинс. — Немцы, отходя, просто взрывали все, что могли взрывать. В Елгаве они тоже много что уничтожили. В Риге взорвали все мосты, заминировали весь город».

Не допустить возрождения тоталитарных режимов и защитить свою независимость — свою избитую мантру европейские политики повторяют много лет. В этом году президенты Латвии, Литвы и Эстонии официально приравняли коммунистов к фашистам. Латвийское правительство приняло закон о запрете советской и нацистской форм в публичных местах. Однако президент поручил исключить право органов местного самоуправления разрешать носить такую одежду, не прославляя коммунистический или нацистский режимы.

«Два безжалостных диктатора — Гитлер и Сталин — разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа… На основании этого соглашения и советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию. Центральная и восточная части континента почти полвека оставались под властью коммунистических режимов. Советский Союз использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран», — рапортует Эгилс Левитс в видеообращении глав балтийских стран от 7 мая.

Несмотря на антисоветскую истерию и пандемию коронавируса, 9 Мая возложить цветы к памятнику Освободителям Риги пришло почти 20 тысяч человек. Своим поступком латвийцы показали, что помнят историю великого подвига победителей, и вызвали шквал неодобрения властей.

Откуда столько агрессии в адрес России? И если Прибалтика так яростно осуждает фашизм, то почему в списке лиц, групп и организаций, на которые распространяются финансовые санкции Евросоюза, до сих пор нет ни одного нациста? Ответ очевиден, если взглянуть на источники финансирования антироссийской истерии.

Балтийские массмедиа, а также государственный Фонд интеграции общества (SIF) получают средства от американских, европейских фондов и Европарламента.

«22 медиапроекта получают 150 000 евро от Балтийской схемы грантов СМИ», — сообщается на сайте Совета министров северных стран.

По данным латвийских источников, иностранные дипломатические миссии финансируются общественными организациями, которые влияют на политические решения в стране. Так, посольство США в Латвии реализует программу малых грантов для некоммерческих организаций и частных лиц. Среди тем: продвижение гражданского общества, права человека, этническое равенство, равенство меньшинств и женщин, американские искусство и культура.

67% бюджета Балтийского центра журналистских расследований составляют гранты от организаций, защищающих интересы НАТО. Это представительство альянса в Риге, «изучающее медиапространство и противодействующее фейкам», Европейский фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, подконтрольные посольству общественные организации.

«Посольство США в Латвии не может финансировать СМИ или медиа напрямую, а может через общественные организации, НКО. Новостные сайты в конце пишут, что статью по России заказал центр НАТО. Что в ней может быть? Что Россия угрожает, летает у границ Латвии. Надо оправдать новую военную базу на границе России и Белоруссии, по сути, не нужные сейчас государственные военные закупки», — пояснил Янис Кузинс.

В прошлом году при латвийском парламенте был создан комитет «поддержки российского гражданского общества». Как пишут местные СМИ, ассоциация обеспокоена «политическими репрессиями» в России. При этом Сейм Латвии готовит закон об ограничении доли телепередач на русском языке.

«Каждая итоговая передача недели на центральном телевидении посвящена так называемому разоблачению российских «фейков», — рассказал правозащитник. — Посольство США, НАТО-Центр, скандинавские посольства, европейские фонды нацелились на местное русское население. Приняли на работу русских журналистов и начали создавать из них пишущие машины. Дальше — гранты для русскоязычных СМИ Латвии, которые используют исключительно российских оппозиционеров в качестве спикеров. Хотят донести, что в России все плохо, нет демократии».

В частности, с помощью дискредитации роли СССР в победе над фашизмом США добиваются уничтожения российского государства, утверждает замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

«Первая задача — разрушить советскую идентичность, основанную на подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, российскую идентичность, современную, как правопреемника Советского Союза. Тем самым поставить подвиг под сомнение и заставить россиян каяться в том, что они развязали Вторую мировую войну. Поселить в нас комплекс неполноценности», — уверен кандидат исторических наук.

Вторую цель США политолог видит в том, чтобы поставить под сомнение право СССР именоваться победителем, а вместе с этим дискредитировать всю систему международных отношений и право страны быть постоянным членом СБ ООН.

«В эту пропаганду вкладываются миллионы долларов. Вот они и получают результат. А у нас сколько рыданий! Не трогайте поляков, чехов, венгров, это же страны Варшавского договора... А то, что они об Россию ноги вытерли в истории Второй мировой войны, никого не волнует? — возмущается Армен Гаспарян. — Если вы откроете учебник истории для румынских школ, то с удивлением обнаружите, что Вторую мировую войну выиграли румыны при помощи США. Там вообще нет никакого Советского Союза!»

Историк и писатель недоволен тем, что в России до сих пор нет эффективного инструмента для борьбы с искажением истории Первой и Второй мировых войн.

«Государство должно сказать: мы со следующего понедельника начинаем на это все отвечать. Создаем структуру, которая будет заниматься только этим. Тогда будет результат. Будет, по крайней мере, с кого спрашивать», — считает он.

По мнению исполнительного директора Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, у России «нет компетенций», чтобы указывать соседним странам, как правильно интерпретировать историю.

«У Польши есть Институт народной памяти, который показывает правильную, с точки зрения определенной группы официоза, интерпретацию истории. Проблема в том, что она в значительной степени отличается от российской, поэтому говорить о том, что мы можем создать аналогичный институт народной памяти в России, который будет дружить и сотрудничать с польским, невозможно. У них будут прямо противоположные точки зрения», — объяснил политический аналитик.

Против антироссийской истерии в странах Балтии сегодня борются левые политики и правозащитники. И не безуспешно: благодаря их усилиям, например, Европарламент согласился сделать 9 Мая государственным праздником Евросоюза. Проект закона согласовывает Европейский совет. Янис Кузинс с 2017 года бьется за введение экономических санкций против политиков и организаций, которые прославляют нацизм и фашизм. Европарламент поддержал инициативу и направил документ в Европейскую комиссию.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк».