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Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

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Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

Сейм Латвии принял резолюцию, в которой обвинил Россию в «агрессивной дезинформационной кампании» и попытке пересмотреть историю Второй мировой войны.

«Российская Федерация, как правопреемница прав и обязанностей бывшего Советского Союза, по-прежнему отказывается признать агрессию Советского Союза против стран Балтии, оправдывает их оккупацию и незаконную аннексию», — сообщают в правительстве Латвийской Республики.

Накануне 75-й годовщины Победы над фашизмом председатель комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Кол призвал нашу страну «открыто и убедительно поговорить о прошлом».

«Необходимо повторять, подтверждать и напоминать известное. Преступления против человечества не забыты, попытки их отрицать или забыть лишь укрепляют их в сознании. Примирение невозможно», — заявляет он.

Повторять и напоминать заезженные антисоветские байки страны Балтии научились блестяще. Недавно президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, в которой самой большой угрозой для республики значится «агрессивная политика России». А вот с подтверждением баек получается не очень. Достаточно взглянуть на свежие информационные вбросы, которыми кишат в эти дни европейские СМИ. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

Советский Союз не освободил, а оккупировал Латвию, уничтожив большинство поселений при поддержке нацистов, просвещает читателя новостной латвийский портал Jauns.lv.

«Советская армия, пытаясь изгнать гитлеровские войска и латышских легионеров из Елгавы, разрушила 95% зданий. Гитлеровская армия помогла и подожгла город», — пишет журналист.

«Новое поколение менеджеров, тупоголовое, безмозглое, не желает изучать источники. Даже если бы все дегенераты-хипстеры со следами кофе на бородах почитали бы их, то они бы жгли сильнее, поверьте мне, — заявил не в силах сдержать эмоции историк Армен Гаспарян. — Они родились после развала Советского Союза и могут пользоваться только какими-то клиповыми историями. Эта публика не заинтересована в детальном изучении аспектов Второй мировой войны».

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

В канун юбилея Великой Победы глава Минюста Латвии Янис Борданс взорвал медийное пространство, заявив, что страны Балтии, находясь в составе СССР, отдавали ему чуть ли не треть своего бюджета. В частности, потери Латвии составляли 48%. Сколько денег страна получала от Советов, он не сообщил. Отличилось и Минобороны Латвии, «обнаружив», что Ригу освободили фашисты, а не советские войска. Причем несмотря на рассекреченный российскими властями план Рижской наступательной операции и документы, свидетельствующие о зверствах немецких захватчиков в этой стране.

«Это абсолютная ложь, — негодует в интервью корреспонденту ФАН председатель независимой латвийской левой партии «Новое согласие» Янис Кузинс. — Немцы, отходя, просто взрывали все, что могли взрывать. В Елгаве они тоже много что уничтожили. В Риге взорвали все мосты, заминировали весь город».

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

Не допустить возрождения тоталитарных режимов и защитить свою независимость — свою избитую мантру европейские политики повторяют много лет. В этом году президенты Латвии, Литвы и Эстонии официально приравняли коммунистов к фашистам. Латвийское правительство приняло закон о запрете советской и нацистской форм в публичных местах. Однако президент поручил исключить право органов местного самоуправления разрешать носить такую одежду, не прославляя коммунистический или нацистский режимы.

«Два безжалостных диктатора — Гитлер и Сталин — разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа… На основании этого соглашения и советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию. Центральная и восточная части континента почти полвека оставались под властью коммунистических режимов. Советский Союз использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран», — рапортует Эгилс Левитс в видеообращении глав балтийских стран от 7 мая.

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

Несмотря на антисоветскую истерию и пандемию коронавируса, 9 Мая возложить цветы к памятнику Освободителям Риги пришло почти 20 тысяч человек. Своим поступком латвийцы показали, что помнят историю великого подвига победителей, и вызвали шквал неодобрения властей.

Откуда столько агрессии в адрес России? И если Прибалтика так яростно осуждает фашизм, то почему в списке лиц, групп и организаций, на которые распространяются финансовые санкции Евросоюза, до сих пор нет ни одного нациста? Ответ очевиден, если взглянуть на источники финансирования антироссийской истерии.

Балтийские массмедиа, а также государственный Фонд интеграции общества (SIF) получают средства от американских, европейских фондов и Европарламента.

«22 медиапроекта получают 150 000 евро от Балтийской схемы грантов СМИ», — сообщается на сайте Совета министров северных стран.

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

По данным латвийских источников, иностранные дипломатические миссии финансируются общественными организациями, которые влияют на политические решения в стране. Так, посольство США в Латвии реализует программу малых грантов для некоммерческих организаций и частных лиц. Среди тем: продвижение гражданского общества, права человека, этническое равенство, равенство меньшинств и женщин, американские искусство и культура.

67% бюджета Балтийского центра журналистских расследований составляют гранты от организаций, защищающих интересы НАТО. Это представительство альянса в Риге, «изучающее медиапространство и противодействующее фейкам», Европейский фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, подконтрольные посольству общественные организации.

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

«Посольство США в Латвии не может финансировать СМИ или медиа напрямую, а может через общественные организации, НКО. Новостные сайты в конце пишут, что статью по России заказал центр НАТО. Что в ней может быть? Что Россия угрожает, летает у границ Латвии. Надо оправдать новую военную базу на границе России и Белоруссии, по сути, не нужные сейчас государственные военные закупки», — пояснил Янис Кузинс.

В прошлом году при латвийском парламенте был создан комитет «поддержки российского гражданского общества». Как пишут местные СМИ, ассоциация обеспокоена «политическими репрессиями» в России. При этом Сейм Латвии готовит закон об ограничении доли телепередач на русском языке.

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

«Каждая итоговая передача недели на центральном телевидении посвящена так называемому разоблачению российских «фейков», — рассказал правозащитник. — Посольство США, НАТО-Центр, скандинавские посольства, европейские фонды нацелились на местное русское население. Приняли на работу русских журналистов и начали создавать из них пишущие машины. Дальше — гранты для русскоязычных СМИ Латвии, которые используют исключительно российских оппозиционеров в качестве спикеров. Хотят донести, что в России все плохо, нет демократии».

В частности, с помощью дискредитации роли СССР в победе над фашизмом США добиваются уничтожения российского государства, утверждает замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

«Первая задача — разрушить советскую идентичность, основанную на подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, российскую идентичность, современную, как правопреемника Советского Союза. Тем самым поставить подвиг под сомнение и заставить россиян каяться в том, что они развязали Вторую мировую войну. Поселить в нас комплекс неполноценности», — уверен кандидат исторических наук.

Прибалтика искажает историю Великой Победы на гранты США

Вторую цель США политолог видит в том, чтобы поставить под сомнение право СССР именоваться победителем, а вместе с этим дискредитировать всю систему международных отношений и право страны быть постоянным членом СБ ООН.

«В эту пропаганду вкладываются миллионы долларов. Вот они и получают результат. А у нас сколько рыданий! Не трогайте поляков, чехов, венгров, это же страны Варшавского договора... А то, что они об Россию ноги вытерли в истории Второй мировой войны, никого не волнует? — возмущается Армен Гаспарян. — Если вы откроете учебник истории для румынских школ, то с удивлением обнаружите, что Вторую мировую войну выиграли румыны при помощи США. Там вообще нет никакого Советского Союза!»

Историк и писатель недоволен тем, что в России до сих пор нет эффективного инструмента для борьбы с искажением истории Первой и Второй мировых войн.

«Государство должно сказать: мы со следующего понедельника начинаем на это все отвечать. Создаем структуру, которая будет заниматься только этим. Тогда будет результат. Будет, по крайней мере, с кого спрашивать», — считает он.

По мнению исполнительного директора Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, у России «нет компетенций», чтобы указывать соседним странам, как правильно интерпретировать историю.

«У Польши есть Институт народной памяти, который показывает правильную, с точки зрения определенной группы официоза, интерпретацию истории. Проблема в том, что она в значительной степени отличается от российской, поэтому говорить о том, что мы можем создать аналогичный институт народной памяти в России, который будет дружить и сотрудничать с польским, невозможно. У них будут прямо противоположные точки зрения», — объяснил политический аналитик.

Против антироссийской истерии в странах Балтии сегодня борются левые политики и правозащитники. И не безуспешно: благодаря их усилиям, например, Европарламент согласился сделать 9 Мая государственным праздником Евросоюза. Проект закона согласовывает Европейский совет. Янис Кузинс с 2017 года бьется за введение экономических санкций против политиков и организаций, которые прославляют нацизм и фашизм. Европарламент поддержал инициативу и направил документ в Европейскую комиссию.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк».

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