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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для бизнеса при снятии ограничений

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для бизнеса при снятии ограничений

Москва, 13 мая. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при снятии ограничений. Документ опубликован на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили отдельные рекомендации для каждой сферы, в список вошли салоны красоты, ателье, химчистки, продовольственные и непродовольственные магазины, автосервисы и других предприятия.

Ведомство рекомендовало всем сферам после снятия ограничений на работу измерять температуру у сотрудников, обеспечить работников масками, перчатками и антисептиками. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и регулярно проводить дезинфекцию помещений и оборудования.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отменил с 12 мая режим ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Решение о продлении ограничительных мер принимают власти регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки. При принятии решения учитываются коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки зарегистрировано 10 028 новых случаев заболевания. Общее число достигло отметки в 242 271 человек. Из них выздоровели 48 003 человека, погибли — 2212. В России провели почти шесть миллионов тестов на COVID-19.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для бизнеса при снятии ограничений

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