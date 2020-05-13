Украинская оппозиция добилась возврата знамен красноармейцев в музей Кривого рога

Киев, 13 мая. Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» добилась возврата знамен воинских частей Красной армии в Исторический музей Кривого рога, об этом сообщил депутат оппозиционной партии Илья Кива.

«Знамена воинских частей Красной армии, освободивших Кривой Рог от немецко-фашистских захватчиков, вернулись в Исторический музей города после двухлетнего перерыва», — рассказал депутат.

Кива отметил, что знамена удалось вернуть после того, как министерство культуры Украины признало знамена культурным наследием в ответ на обращение партии. Депутат подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает закон о декоммунизации преступлением.

Депутат добавил, что теперь криворожцы могут использовать возвращенные знамена на всех мероприятиях.

«Кривому Рогу вернули историческую память о его освободителях», — подытожил он.

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ предусматривает запрет на пропаганду советской символики. Также он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.