Социалистическая единая партия Германии потребовала вывода с территории государства ядерного оружия США, которое угрожает безопасности немецких граждан.

Соединенные Штаты разместили свое ядерное оружие в Европе в 50-х годах прошлого столетия. Тогда руководство США и НАТО рассматривали эту меру как возможность быстрой реакции на предполагаемую агрессию со стороны Организации Варшавского договора.

Тактическое ядерное оружие США было размещено в ряде стран — союзниц по НАТО, которые находились на пути вероятного наступления советских войск: Германии, Нидерландов и Бельгии. Южный фланг альянса находился под прикрытием ракет средней дальности, расположенных в Турции, а Балканы — под защитой ядерных сил в Греции и Италии.

Вооруженные силы государств, на чьей территории было размещено американское ядерное оружие, стали привлекаться к тренировкам по нанесению ядерных ударов. Эта программа известна под названием Nuclear Sharing — «Совместные ядерные миссии стран НАТО».

В 1991 году после объединения Германии встал вопрос о выводе с ее территории ядерных вооружений. В статье 3 договора «Четыре плюс два» (официальное название — Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии) говорится, что объединенная ФРГ «будет соблюдать обязательства» в отношении «отказа от производства, обладания и контроля над ядерным, биологическим и химическим оружием». В июне того же года ядерный арсенал, находившийся под землей на российских базах в бывшей ГДР, был выведен из эксплуатации в соответствии с соглашением между Бонном и Берлином.

8 июля 1996 года Международный суд ООН вынес заключение относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения: отныне как применение, так и угроза применения ядерного оружия считались нарушением международного права, однако допускалось «применение ядерного оружия в чрезвычайном случае самообороны, когда под угрозу поставлено само дальнейшее существование государства». Именно это положение до сих пор эксплуатируется Вашингтоном в качестве предлога для дальнейшего хранения своих бомб в бункерах Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции.

Как стало известно из документов, опубликованных на WikiLeaks, в настоящее время на немецкой авиабазе Бюхель хранится 20 атомных бомб модели B61. Общее же количество атомных бомб США в Европе и Турции оценивается в 150-200 единиц, которые размещены, помимо Германии, еще на пяти авиабазах: Авиано и Геди в Италии, Клейне-Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Инджирлик в Турции.

Сам Вашингтон избегает прямых ответов на вопросы о наличии американского ядерного оружия за рубежом. Тем не менее в официальных документах Министерства обороны США упоминается наличие «особых вооружений» на охраняемых объектах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Европейские граждане не питают иллюзий на этот счет и не сомневаются, что американское ядерное оружие до сих пор никуда из Европы не делось. Развертывание тактического ядерного оружия США в регионе всегда сопровождалось протестами местного населения и пацифистских организаций, которые продолжаются по сей день.

«Ядерное оружие на территории Германии не повышает нашу безопасность, а наоборот — ставит ее под угрозу. Пришло время окончательно от него избавиться», — с таким заявлением выступила администрация Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Правящая в ФРГ партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) традиционно поддерживает интересы США и не намерена принимать меры, которые могут обострить отношения со «старшим братом». Население Германии не поддерживает взгляды правительства по этому вопросу (осенью прошлого года ввод запрета на размещение американского ядерного оружия поддержали 86% немцев, а полное уничтожение таких вооружений во всем мире поддержали 82% граждан ФРГ) и трепета перед США не испытывает, в связи с чем военно-политическому руководству страны приходится оправдывать сохранение американского оружия на немецких базах следующим образом:

«Односторонние шаги, подрывающие доверие наших союзников, не приблизят нас к цели создания мира, свободного от ядерного оружия».

То есть подразумевается, что пока в мире будет разрешено обладать этим видом оружия массового поражения, оно будет храниться, в том числе и на немецкой земле.

По мнению партий Германии, формирующих левое крыло в парламенте — СЕПГ, СПД, «Альтернативы для Германии» и «Зеленых» — такая риторика демонстрирует неспособность действующего правительства принимать самостоятельные решения на благо своего народа. «Левые» считают, что у нежелания ХДС выводить американское оружие только одна причина: как только Берлин перестанет играть роль ядерного хранилища США, он потеряет свою нужность для НАТО. Тем не менее оппозиционеры не считают это большой потерей и предлагают добиваться удаления ядерного оружия США с территории страны, а также отказаться от планов по закупке американской военной техники, в частности истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

Вероятно, руководство альянса посчитало решительный настрой оппозиционеров угрозой для сложившегося порядка дел и сочло необходимым распространить с помощью американского издания Defense News информацию о якобы «клятве Германии сохранить ядерное оружие США». Левые партии прокомментировали, что никто из состава правительства ФРГ подобных «клятв» не давал, и обвинили НАТО в фабрикации фейковых новостей.