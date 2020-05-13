Путин провел совещание по поддержке авиаперевозок. События дня. ФАН-ТВ

Совещание по вопросам авиапромышленности
Владимир Путин провел совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. И перед началом обсуждения основной темы глава государства раскритиковал работу портала Госуслуги. Сайт не справился с объемом обращений после того, как на него поступило более миллиона заявок для получения единовременной выплаты на детей от трех до 15 лет.
«Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же, как и на другие вопросы подобного рода», — подчеркнул президент.
Затем Владимир Путин отметил, что нужно загрузить заказами авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов. Кроме того, необходимо заняться региональной авиацией и авиаперевозками.
«Большое внимание мы уделяем развитию региональной авиации, поддерживаем прямые маршруты между субъектами Федерации, минуя московский авиационный узел. Делаем это прежде всего в интересах граждан, пассажиров, потому что летать напрямую, без пересадок — быстрее, удобнее и, понятное дело, дешевле», — отметил российский лидер.
Также президент дал поручение государству уже сейчас наращивать свои заказы в авиапроме, чтобы поддержать спрос. По его словам, это универсальная и эффективная мера, которая используется не только в авиа, но и в других отраслях промышленности.
«У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их, что называется, «влево» по графику, осуществить опережающим образом, для того чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время», — предложил Путин.
Лавров призвал выяснить причины появления COVID-19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи совета министров иностранных дел ШОС в онлайн-формате. Лавров уточнил, что к решению этой задачи необходимо подходить «с точки зрения существа».
«А существо заключается в том, что нужно спасти как можно больше жизней людей. И понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем, учитывая медицинские оценки ученых, которые заключаются в том, что она может остаться с нами надолго, если не навсегда, как другие инфекционные заболевания типа гриппа», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также отметил, что уже почти 20 лет Россия вместе с большинством других стран, выступает за подготовку протокола с обязательством не создавать биологического оружия. Но США не согласны.
«Категорически против такого предложения выступает США. Практически в одиночку. И конечно, сейчас эта проблема обострилась, и нежелание Соединенных Штатов обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, конечно, наводит на вопросы о том, а что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются», — подчеркнул министр.
ЕГЭ перенесут на более поздний срок
В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в Минпросвещения. Подчеркивается, что с 8 июня сдачу перенесут на более поздний период. Точные даты пока не известны. Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения. Учащихся девятых классов освободили от ОГЭ, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. В ведомстве также добавили, что школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ в этом году не придется. Отметки в аттестат им выставят по итогам года