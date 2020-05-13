Путин провел совещание по поддержке авиаперевозок. События дня. ФАН-ТВ

Совещание по вопросам авиапромышленности

Владимир Путин провел совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. И перед началом обсуждения основной темы глава государства раскритиковал работу портала Госуслуги. Сайт не справился с объемом обращений после того, как на него поступило более миллиона заявок для получения единовременной выплаты на детей от трех до 15 лет.

«Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же, как и на другие вопросы подобного рода», — подчеркнул президент.

Затем Владимир Путин отметил, что нужно загрузить заказами авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов. Кроме того, необходимо заняться региональной авиацией и авиаперевозками.

«Большое внимание мы уделяем развитию региональной авиации, поддерживаем прямые маршруты между субъектами Федерации, минуя московский авиационный узел. Делаем это прежде всего в интересах граждан, пассажиров, потому что летать напрямую, без пересадок — быстрее, удобнее и, понятное дело, дешевле», — отметил российский лидер.

Также президент дал поручение государству уже сейчас наращивать свои заказы в авиапроме, чтобы поддержать спрос. По его словам, это универсальная и эффективная мера, которая используется не только в авиа, но и в других отраслях промышленности.