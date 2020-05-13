Донбасс сегодня: военкоры ООС подставили армию, украинский сержант сорвал провокацию ВСУ

Донбасс, 13 мая. В результате обстрела ВСУ пострадала жительница Донецка. Командиры ООС пытаются контролировать эпидемиологическую обстановку в воинских частях. Комбат ВСУ травмировал подчиненного сержанта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские силовики несколько снизили боевую активность в минувшие сутки. Защитники Донецкой Народной Республики зафиксировали шесть обстрелов с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия по пяти населенным пунктам.

На западе Донецка в поселке Старомихайловка повреждено три частных дома и хозяйственные постройки. В одном из обстрелянных домов произошел пожар, женщина, которая пыталась его потушить, получила ожоги конечностей. В селе Ясное украинскими снарядами повреждено два дома.

В штабе ООС озаботились эпидобстановкой в передовых частях ВСУ

Всплеск инфицирования личного состава ВСУ коронавирусной инфекцией заставил командование Операции объединенных сил принимать дополнительные меры, сообщает спикер оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Север» Петр Ромигайло создал специальную группу, которая должна рассказать об истинной картине с коронавирусом и борьбе с ней в подразделениях армии Украины.

Эпидемиологическую обстановку в зоне конфликта будут изучать помощник командующего ООС по стратегическим коммуникациям, начальник группы планирования отдела гражданско-войскового сотрудничества объединенного командного пункта и другие высокопоставленные офицеры вооруженных сил. Основная работа будет проводиться в 30-й и 93-й механизированных бригадах, где зафиксирован наибольший прирост заболевших солдат.

В донецком армейском корпусе также располагают информацией об усилении противоэпидемиологических мероприятий в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток». Две вновь созданные оперативные группы объединенного командного пункта ООС в составе шести человек займутся проведением аналогичных мероприятий. Эта информация подтверждает ранее озвучиваемые данные из ДНР и ЛНР о резком увеличении числа заразившихся коронавирусом.

Украинские СМИ покажут, как в ВСУ борются с инфекцией

Донецкие военные сообщают о работе в пресс-службе оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» и конкретно в 54-й механизированной бригаде группы сотрудников СБУ. Спецслужбисты выясняют обстоятельства несогласованного опубликования видеосюжета, где запечатлен обстрел со стороны ВСУ позиций Народной милиции ДНР. Военкоры не впервые подставили армию и выложили доказательства нарушения украинской стороной Минских соглашений.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев поручил командующему силовой операцией в Донбассе Владимиру Кравченко исправить ситуацию в кратчайший срок. С 12 по 16 мая в 54-ю и 58-ю бригады ВСУ прибудут группы журналистов из украинских и зарубежных СМИ. Редакциям поставлена задача создать видеосюжеты о качественной борьбе с коронавирусом в подразделениях ВСУ, чтобы поднять боевой дух и не допустить паники в рядах украинской армии. Кроме того, в сюжетах будут отработаны задачи по дискредитации Народной милиции ДНР.

Украинский сержант сорвал провокацию ВСУ

Информацию о ДТП с участием военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ сообщили в Народной милиции ЛНР. Командир 2-го батальона бригады Куликовский на военном транспорте перевозил группу отдельного Центра специальных операций «Восток». Участники группы должны были организовать очередной провокационный обстрел ЛНР.

Но до обстрела республики дело не дошло. Во время передвижения по дороге Куликовский совершил наезд на сержанта Пильгуна. Пострадавший получил многочисленные переломы конечностей и повреждение головы. Сбитого сослуживцы погрузили в багажник и доставили в бригадную санчасть. О причинах травм и увечий доклад в вышестоящий штаб не поступал. Таким образом, украинский сержант, сам того не ведая, сорвал провокацию своих побратимов против ЛНР.