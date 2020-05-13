Пять самолетов вылетели в Турцию из оккупированной боевиками ПНС Мисураты

Мисурата, 13 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии направили в Турцию еще один самолет. За минувшие сутки в турецкую столицу из Ливии вылетело пять самолетов, сообщают пользователи Twitter со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что лайнер Ливийских авиалиний Airbus A330 поднялся в воздух с аэропорта города Мисурата. Оттуда же ранее вылетели еще четыре самолета: три лайнера А-319 и один А-320. Турция, открыто вмешивающаяся в дела Ливии, использует авиасообщение с Триполи и Мисуратой для доставки боевикам ПНС оружия и наемников. Кроме того, на самолетах также находятся турецкие офицеры, содействующие террористам в организации новых вооруженных провокаций.

Международные наблюдатели указывают на увеличение числа рейсов между Турцией и Ливией в последние дни. В начале мая в североафриканскую страну с советниками прибыл глава турецкой разведки Хакан Фидан, что, по мнению экспертов, свидетельствует о намерении террористов ПНС реализовать план по новому масштабному наступлению на позиции Ливийской национальной армии. Также ранее стало известно о создании в Тунисе на приграничной с Ливией территории новой турецкой военной базы.