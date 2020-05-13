В Грозном заявили, что заблокированный Facebook аккаунт не имеет отношения к Кадырову

Грозный, 13 мая. Американская компания Facebook заблокировала официальный аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, не связанный с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил помощник главы региона и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

По его словам, в чеченском сегменте Instagram компания заблокировала четыре крупных профиля с многомиллионной аудиторией, включая страницу рядового сотрудника «Грозного», который собрал много подписчиков, поддерживающих Кадырова.

Однако ни одна из заблокированных страниц непосредственного отношения к руководителю Чечни не имеет.

«Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики. @za_kadyrova_95eng является официальным ресурсом регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — сообщил он.

По словам Дудаева, истинную принадлежность аккаунта доказывает то, что он указан на официальном сайте фонда. Кроме того, сотрудники организации неоднократно делали запросы на его верификацию, прилагая к ним документы, подтверждающие, что профиль в соцсети действительно принадлежит им.

«Получается, под санкциями глава Чеченской Республики, или все, кто его поддерживает?» — задался закономерным вопросом Дудаев.

Директор ЧГТРК назвал противоправным распространение санкций на сторонних пользователей и благотворительный фонд.

Он заявил, что западная компания ярко продемонстрировала политику двойных стандартов, ограничив свободу слова вопреки собственным законам и правилам.

«Любой человек может это проверить — ни на одном из этих заблокированных аккаунтов не нарушались правила Instagram и Facebook, и ни один из этих ресурсов не принадлежит главе Чечни», — добавил он.

Аккаунт Кадырова в Instagram блокируют не в первый раз. Ранее его профиль оказывался недоступен в декабре 2017 года. Объяснение Facebook по этому поводу неизменно: его фамилия входит в санкционный список США.

Глава Чечни далеко не единственный, кому довелось столкнуться со странной политикой американской компании. В апреле 2018 года Facebook заблокировала аккаунты Федерального агентства новостей, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения», которых не было.

Facebook и Twitter нередко удаляют идеологически неугодные страницы в соцсетях, а также откровенно банят российский контент, что особенно заметно на фоне многочисленных публикаций прозападного и пролиберального характера, которые продолжают распространяться беспрепятственно.