Бизнес в России попросил о новых мерах поддержки на время пандемии

Известные представители деловых кругов страны в интервью Федеральному агентству новостей оценили уровень господдержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. По их общему мнению, объявленные меры все еще недостаточны: многим отечественным предпринимателям требуется дополнительная помощь, чтобы удержаться на плаву в это непростое время.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал постепенное снятие с 12 мая ограничений, введенных в России в конце марта из-за COVID-19. Глава государства пообещал принять еще один комплекс мер, направленный на поддержку экономики и благосостояния россиян.

В частности, для ряда предприятий будут списаны налоги и погашены новые зарплатные кредиты под 2% годовых, если штатная численность таких компаний будет удержана на уровне 90% до 1 апреля 2021 года. Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели в отраслях, пострадавших из-за пандемии, имеют возможность списать налоговые и страховые платежи за II квартал 2020 года.

Не из робкого десятка

Говоря о предложенных государством мерах, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что направление работы правительством выбрано верно, но движение в данном направлении, к сожалению, пока еще очень медленное.

«Нагрузка, которую несет каждая из мер, недостаточна прежде всего по охвату, — посетовал уполномоченный по защите прав предпринимателей. — Все основные меры направлены лишь на предприятия и компании, входящие в группу наиболее пострадавших из-за пандемии».

Эта группа определяется по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Сейчас в число пострадавших входит порядка 10 таких видов.

«Но мы подсчитали, что реально пострадали предприятия из 99 ОКВЭД, а не из этого десятка, — указал собеседник ФАН. — Поэтому объявленная поддержка малого и среднего бизнеса коснется немногих предприятий. Хотелось бы, чтобы эти меры были более широкими».

Аппарат Титова каждую неделю направляет письмо на имя президента РФ с оценкой ситуации и предлагает новые меры защиты бизнеса. Некоторые из них принимаются.

«Мы видим реакцию исполнительной власти, — отметил омбудсмен. — К примеру, раньше мы говорили, что необходимо поддержать занятость населения, — и эти меры были внедрены. Речь идет о кредитах при сохранении 90% работников».

В целом, процесс взаимодействия бизнеса и государства идет, признал Титов. Но хотелось бы, чтобы меры господдержки носили более широкий характер, резюмировал уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Средний бизнес обделили

Вице-президент общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян в интервью ФАН признала масштабность мер по поддержке бизнеса в стране. Правительство находится в постоянном диалоге с деловым сообществом, добавила она. Тем не менее, утвержденных инициатив по поддержке экономики недостаточно, считает общественница.

«Если смотреть на международный опыт, мы видим, что за рубежом принимаются более радикальные меры. Да, властью предложен список пострадавших отраслей. Но на деле на сегодняшний день можно пересчитать по пальцам те отрасли, которые не пострадали в результате коронавирусной эпидемии. Было бы здорово, если бы список пострадавших отраслей был расширен», — предложила Каграманян.

В целом сегмент среднего бизнеса получил наименьшую поддержку со стороны государства, полагает собеседница ФАН.

«Деловая Россия мониторит как отраслевые проблемы, так и системные макроэкономические проблемы. Мы выступаем со своими предложениями на уровне правительства и президента России», — отметила предприниматель.

После того как предложенные государством меры поддержки начнут работать, представители бизнес-сообщества оценят их эффективность и вышлют свои уточнения и пожелания правительству РФ, обещает Каграманян.

Льготы — всем

Есть и более радикальные предложения. Так, глава Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе попросил максимально увеличить охват льгот для бизнеса.

«Есть проблемы, которые надо было решать, как говорится, позавчера. Необходимо распространить те льготы, которые действуют в отношении отдельных секторов малого и среднего бизнеса, на все предприятия. Сейчас они касаются только определенного сегмента. Здесь происходит путаница с кодами ОКВЭД: придумано все было достаточно громоздко», — заявил предприниматель.

Кроме того, по словам бизнесмена, сроки отсрочек по налогам и кредитам необходимо продлить.

«У меня есть полная уверенность, что люди не смогут расплатиться по этим деньгам через полгода или даже к середине следующего года. По сути они будут только потихоньку выходить из кризиса: не будет еще того оборота, который был до пандемии коронавируса», — пояснил эксперт.

Поэтому необходимо льготировать уплату налогов, считает Иоффе.

«Надо принимать радикальные меры, иначе предприятия не выползут, — воззвал глава предпринимательской ассоциации. — Если одна компания обанкротилась, она потянет за собой остальные: все же связаны друг с другом».

Связанные одной цепью

О проблеме сохранения производственных цепочек в экономике страны говорит и президент Торгово-промышленной палата РФ Сергей Катырин.

«Государством были определены системообразующие предприятия, но почти все они работают с большой цепочкой поставщиков, — отметил он. — Последние сегодня не могут рассчитывать на помощь».

Более того, часто производственные цепочки разнесены по разным регионам страны, и предприятия оказываются в разных условиях.

«Одним разрешено работать, другим не разрешено, — пояснил собеседник ФАН. — На них, в подавляющем большинстве, не распространяются меры поддержки, потому что они не попали в списки системообразующих предприятий».

Отлаженные за долгие годы производственные цепочки должны быть полностью восстановлены, подчеркнул Катырин. Для этого-то и необходима поддержка со стороны государства, в том числе в регионах.

«Всю цепочку одному системообразующему предприятию поддерживать подчас невозможно. К тому же, в подобных цепочках задействованы и зарубежные компании. Внутри Евразийского союза нужно договариваться с нашими коллегами, чтобы соседние государства также оказывали поддержку — если не материально, то хотя бы не мешая работать», — заявил Катырин.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и населения в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Всего на текущий момент в нашей стране был зарегистрирован 242 271 случай заражения. Инфекция унесла жизни 2212 человек, 48 003 больных выздоровели. Во всем мире COVID-19 заразилось более 4,1 млн человек, из них около 282 тысяч умерли, а свыше полутора миллионов человек выздоровели.