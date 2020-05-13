Директор турагентства Баркан рассказал об интересных программах по России

Санкт-Петербург, 13 мая. Директор турагентства «ПВМ-тур» Михаил Баркан рассказал на конференции в Медиагруппе «Патриот» об интересных поездках по России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, сейчас его агентство занимается российским направлением, например, поездками на Байкал. Турагент сообщил, что пакет тура включает в себя осмотр Байкала, программы на несколько дней с питанием и размещением — стоимость такого тура составляет около 28 тысяч рублей. Авиабилеты покупаются отдельно, эксперт советует приобретать их ближе к дате поездки.

Кроме Байкала, туроператоры активно развивают программы на Алтай и планируют работать над турам на Северный Кавказ.

«По России масса туристических программ», — подчеркнул спикер.

Он также рассказал о предложениях туроператоров путешественникам, чьи поездки не состоялись из-за эпидемии COVID-19.

«Я турагент, и деньги, которые мне приносят клиенты, я перевожу туроператорам. Денег у меня нет. Туроператоры предлагают два варианта развития событий: первое – ваучеры, у меня почти все клиенты сейчас с ними, потому что физически деньги туроператоры не возвращают; второе – предлагают перенести на следующий год поездки», — сказал Баркан.

Говоря о гарантии на поездку в 2021 году, турагент напомнил о существовании гарантийного письма, что туроператор не обанкротился.