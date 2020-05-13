Выпускникам разрешили сдавать ЕГЭ только по двум предметам

Москва, 13 мая. Выпускники российских школ в текущем году смогут сдать ЕГЭ только по двум предметам по выбору, сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко объяснил, что для поступления в вуз выпускнику необходимо выбрать соответствующие экзамены ЕГЭ.

«Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает», — заявил замминистра в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены на более поздний период. Кроме того, экзамены будут сдавать только те, кто намерен поступать в вуз. Для остальных в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Число сдающих в пунктах проведения экзамена будет ограничено.

Также в Минпросвещения РФ объявили об отмене ОГЭ по Русскому языку и Математике для девятиклассников. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса министерство просвещения ранее рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение. Кроме того, в ведомстве призвали с 15 до 16 мая завершить учебный год в классах с первого по восьмой.