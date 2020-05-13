Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 13 мая.

Джонатан Дос Сантос попал в светскую хронику после неудачного селфи со своей возлюбленной моделью Амандой Тривизас. Игрок сборной Мексики случайно показал поклонникам обнаженную грудь подруги.

Угрозы Андрея Сибиги перекрыть туристические потоки из-за песни «Катюша» вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В Сети ответили Украине на угрозы оставить Турцию без туристов из-за песни «Катюша».

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина. США поделились информацией о состоянии Путина после госпитализации Пескова.

Федеральное агентство новостей получило доклад Панели экспертов ООН от источника в Reuters. Из 53 параграфов доклада 22 основаны на фабрикациях, а 28 на фейках и информации, взятой из недостоверных источников. Отдел разоблачений ФАН подробно расскажет о каждом из них. ФАН публикует первую часть разоблачения доклада экспертов ООН.

Эксперт считает, что Башар Асад успешно использует международный опыт для борьбы с коронавирусом в Сирии. Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса.

Прирост заболевших снижается второй день подряд. Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в РФ за сутки.

Знаменитая зарубежная звезда и предпринимательница Ким Кардашьян удивила подписчиков в Instagram новой фотографией. Кардашьян опубликовала в Instagram фото топлес.

Шаповаленко заявила, что медики с тревогой ожидают того, как эпидемиологическая ситуация в России после праздников. Доктор Шаповаленко рассказала о тревоге из-за распространения COVID-19.

Пандемия коронавируса в мире является лишь учением перед более страшным заболеванием, считает Александр Мясников. Доктор Мясников предупредил о грядущей новой эпидемии.

Россиянам необходимо перестать обсуждать то, что говорят об РФ на Западе, и «заняться собой», считает Толстой. Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о парадоксе в отношении россиян к мнению Европы.