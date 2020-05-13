Супермодель Онопко сделала громкое заявление о разводе с мужем-тираном

Киев, 13 мая. Украинская супермодель Снежана Онопко приняла решение развестись с супругом, бизнесменом Николаем Щуром, которого обвинила в домашнем насилии по отношению к себе и своей матери.

Пара прожила в браке десять лет, и, по признанию звезды, не все они были счастливыми. Онопко откровенно рассказала, что побои и угрозы переходили в извинения на коленях, а затем тирания начиналась с новой силой.

«После избиения он возил меня по больницам. Я врала, что упала с лестницы, на меня смотрел доктор и говорил, что таких травм быть не может», — вспомнила девушка.

По словам супермодели, ее терпение лопнуло после того, как муж-тиран стал грубо угрожать расправой над ее матерью. Девушка решилась на бракоразводный процесс и раздел имущества. Онопко призналась, что супруг не отдает ей личные вещи, украшения и машину.

«Не жалею, что ушла. Жалею, что так долго уходила. Очень жалею, что так долго терпела и не замечала очевидных вещей!» — сделала она заявление.

Онопко вышла замуж за бизнесмена Щура 15 ноября 2011 года. Получила известность по показам таких крупных брендов, как: Chanel, Giorgio Armani, Balmain, Dolce&Gabbana. Снялась для обложек Vogue, Tatler и других популярных изданий.

Тем временем ее супруг отличился в криминальных делах. Его задерживали за избиение сотрудника полиции, арестовывали за нападение на пешехода и приговаривали к сроку за рейдерский захват ларьков.

Ранее стало известно, что телеведущая Регина Тодоренко, оказавшаяся в центре громкого скандала из-за высказывания о жертвах домашнего насилия, сняла посвященный этой теме фильм. А затем направила два миллиона рублей в один из фондов помощи под названием «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.