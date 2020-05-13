Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о «чипировании» людей во время пандемии

Москва, 13 мая. Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать информацию в соцсетях о том, что под видом вакцинации от коронавируса людей будут «чипировать» и что вирус якобы «создан для решения проблемы перенаселения Земли». Требование об этом главное надзорное ведомство направило в Роскомнадзор.

Напомним, из-за подобных вбросов в начале мая в Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи МТС. Инцидент произошел рядом с селением Ногир. Дезинформированные местные жители испугались возможного ввода сети 5G, с помощью которого их якобы могут загнать в некие резервуары, чипировать и лишить воли. О происшествии глава республики Вячеслав Битаров сообщил журналистам 2 мая.

Выявлением подобных вбросов и фейков ежедневно занимаются и Генпрокуратура и специальная рабочая группа СК РФ. Так, 6 мая ГП обратилась в РКН для блокировки нескольких видео с недостоверной информацией о COVID-19, а именно роликов с громкими названиями «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня. Метка дьявола чипизация планеты» и «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие». Записи распространялись на YouTube и в соцсети «Одноклассники».

В Генпрокуратуре тогда в очередной раз напомнили, что версия о якобы искусственном происхождении коронавируса не подтверждена ни правительством РФ, ни российскими учеными, ни Всемирной организацией здравоохранения. Ранее Роскомнадзор также просили заблокировать объявлений о продаже фейковых лекарств против коронавируса.

В конце марта Федеральное агентство новостей опубликовало памятку о том, как распознать фейковые новости о пандемии коронавируса.