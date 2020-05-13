РКН заблокирует фейки антироссийских СМИ о коронавирусе в РФ

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал победой гражданского общества требование Генпрокуратуры РФ заблокировать фейковые материалы оппозиционных СМИ о том, что жертв COVID-19 в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

«По моей информации Генеральная прокуратура оперативно направила предписание Роскомнадзору заблокировать в российском сегменте Интернета те СМИ и ресурсы, которые тиражировали фейк Financial Times в рамках закона о противодействии распространения недостоверной информации особенно в период пандемии коронавируса. Безусловно это победа гражданского общества и тех журналистов, которые не побоялись обнародовать указанную информацию и поднять, будем говорить, бучу. Именно английская газета Financial Times без всякой ссылки на источники и их не предоставляя, не озвучивая, хотя депутаты Государственной думы, например, Адальби Шхагошев потребовали от них — пусть укажут, пусть назовут свои источники. Нет, они написали, что жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указанно в официальных данных. Можно написать на 70%, можно на 170%, доказывать ничего совершенно не нужно», — заявил Малькевич в интервью ФАН.

Собеседника издания удивило, что об изменениях официальной статистики по смертности в РФ написало британское деловое издание, которое к России никакого отношения не имеет.

«Почему их так волнует то, что происходит у нас? Дальше заработала целая схема разгона сигнала, потому что включились понятные англосаксам российские партнеры — «МБХ Медиа» Ходорковского, «Новая газета» и более того, управляемые, находящиеся под контролем Ходорковского телеграмм-каналы понесли эту весть. Ну а «Новая газета» творчески это развила, написав, что в одной Москве реальная смертность от коронавируса почти в три раза выше официальных показателей. Ну всю эту информацию естественно опроверг и Минздрав России, и вице-премьер Татьяна Голикова», — продолжил глава ФЗНЦ.

Малькевич подчеркнул, что российские регуляторы очень оперативно отреагировали на запросы гражданского общества и журналистов заблокировать откровенные фейки, особенно в условиях войны с коронавирусом и информационной войны.

«Будем надеяться что получится у РКН четко и быстро реализовать поставленную задачу, ведь в российском информационном пространстве эти басни, небылицы, разносят и другие, в том числе официально зарегистрированные СМИ», — заключил журналист.

Напомним, «Новая газета» и ряд других антироссийских СМИ со ссылкой на материал британской деловой газеты Financial Times ранее рассказали о якобы имевших место манипуляциях с показателями смертности в России. При этом никто из оппозиционных изданий не привел ни одного доказательства приведенной информации.