Крид испугал подписчиков фото своего маникюра на карантине

Москва, 13 мая. Певец Егор Крид опубликовал в Instagram фото своих ногтей с маникюром, чем поверг в настоящий шок своих подписчиков. Во-первых, их поразило, что молодой человек вообще делает яркий маникюр с узором, а во-вторых, пользователи задались логичным вопросом, как Крид смог его сделать, ведь сейчас из-за пандемии коронавируса закрыты все салоны красоты.

На снимке можно видеть, что каждый ноготь Крида накрашен по-особенному. На одном — рисунок пламени, на другом — сердечко, есть узор, изображающий женские формы. В подписи к фото Егор поинтересовался: «Девчат, а вам нравится с дизайном или без?».

В комментариях девушки ответили певцу очень бурно.

«Мы потеряли Егора», «Крид, Боже, что это?», «Ты сдурел ногти красить?», «Срочно чан со святой водой для этого месье», — написали поклонницы артиста.

Однако были и те, кто признался, что даже завидует певцу.

«Почему у него маникюр круче, чем у меня?», «А мастера подскажешь?», — попросили они.

Отметим, что Крид уже не первый раз поражает воображение пользователей соцсетей. Ранее он носил так называемые грилзы (декоративные накладки на зубы, сделанные, как правило, из драгоценного металла с инкрустацией различными украшениями).

Ранее Пятый канал сообщал, как можно самостоятельно снять гель-лак в домашних условиях. По словам ведущего мастера сети салонов маникюра Анны Клянниковой, для этого потребуется ацетоносодержащая жидкость для снятия лака, фольга, нарезанные на части ватные диски, шлифовщик и пилочка.