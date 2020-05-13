ЛНА нанесла точечный удар по складу с боеприпасами террористов ПНС

Мисурата, 13 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила еще один склад боеприпасов, используемый террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла прицельный удар по складу боеприпасов, расположенному к юго-западу от аэропорта города Мисурата. В Сети появились спутниковые снимки объекта, снятые до и после операции ЛНА.

ammunition bunkers southwest of Misrata airport https://t.co/whpvuIViOh on @planetlabs satellite images before and after the explosions https://t.co/KalKb6qnMe pic.twitter.com/pC210o0VwH — Samir (@obretix) May 10, 2020

ЛНА, призвавшая к соблюдению перемирия в священный месяц Рамадан, подчеркивает, что боевики ПНС систематически атакуют оборонительные позиции армии Хафтара, а также обстреливают жилые кварталы. Вооруженные провокации террористов в Ливии происходят на фоне расширяющегося вмешательства Турции, игнорирующей призывы международного сообщества отказаться от дестабилизации ситуации в североафриканской стране. Бандформирования главаря ПНС Файеза Сарраджа получают от Анкары оружие, боеприпасы, бронетехнику и БПЛА. Ранее пользователи Twitter сообщили, что боевики продолжают применять турецкие беспилотники для провокаций в месяц Рамадан.

Помимо этого, Турция договорилась с Тунисом о размещении на ее территории военной базы с пунктом управления БПЛА.