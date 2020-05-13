В Крыму рассказали о перспективах открытия турсезона

Санкт-Петербург, 13 мая. Председатель крымской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» Наталия Стамбульникова рассказала о перспективах открытия туристического сезона на полуострове.

Стамбульникова приняла участие в онлайн-эфире на тему «Где отдыхать этим летом?», который прошел в Медиагруппе «Патриот». По ее словам, говорить о возобновлении туризма в регионе в условиях ограничительных мер из-за коронавируса рано.

«Сложно сейчас говорить о каких-то сроках открытия. Посмотрим, что будет в Краснодарском крае. Там речь идет о санаториях с медицинской лицензией», — отметила она.

Стамбульникова рассказала, что в Крыму есть туристические объекты, которые работают круглый год. Сезонные объекты обычно открываются 1 июня. Глава организации уверена, что для зарубежного туризма Крым пока не откроется.

«Крым ориентирован на внутреннего туриста. Крым нужно развивать именно в этом контексте», — добавила эксперт.

Кроме того, Стамбульникова объяснила, почему Крым не конкурирует с Европой по морскому туризму.

«Кто любит Италию, всегда ездили в Италию, сейчас хотят в Крым. Хотят вернуться, ностальгия. Неправильно с кем-то конкурировать. Крым имеет свои особенности», — объяснила она.

Также глава «Ассоциация малых отелей Крыма» прокомментировала ситуацию с детскими лагерями. Она отметила, что в регионе наблюдается спад по распространению коронавируса, однако не исключено, что может произойти вспышка. Давать прогнозы по открытию детских лагерей на полуострове рано, подытожила Стамбульникова.