Джабаров предупредил Польшу, что конфронтация с Россией выйдет ей боком

Польша в очередной раз пытается «обелить» свою позицию во Второй мировой войне, выставляя себя жертвой сговора руководителя СССР Иосифа Сталина и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Владимир Джабаров.

Недавно польские дипломаты подвергли критике слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о единоличной вине нацистов в развязывании Второй мировой войны. Как указывают в МИД Польши, заявление носит упрощенный характер и не снимает ответственность с СССР за пакт Молотова — Риббентропа и агрессию против Польши.

«Это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали», — сказано в сообщении МИД Польши.

В связи с этим в ведомстве настаивают, что Россия несет равную ответственность за начало войны.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы, <…> согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <…> война бы не началась», — отметили в МИД Польши.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров уверен, что Польша таким образом пытается ввести в заблуждение всю мировую общественность.

«Все документы из архивов свидетельствуют о том, что Польша далеко не является невинной овечкой или жертвой сговора Сталина и Гитлера, как она пытается себя представить. Это попытка обелить свою позицию во Второй мировой войне. Мы помним, как руководство Польши, по сути, бросило свой народ, а в стране было безвластие. Перед этим власти Польши отказались пропустить части Красной армии в Чехословакию, когда немцы предъявили им ультиматум. А уже потом немцы наплевали на позицию Польши, взяли и оккупировали ее, но об этом власти забыли. Я думаю, что это попытка сведения счетов с Россией», — заявил Джабаров в комментарии ФАН.

При этом член Совфеда подчеркивает, что проявляющаяся «мерзость» нынешних польских руководителей по отношению к России корнями уходит в Средние века.

«Мы помним известные польские набеги на территорию России, а также, как поляки сидели в Кремле, поддерживая очередного Лжедмитрия. Они пытались посадить на русский престол своих ставленников. Эта вся история уходит в далекие времена. А теперь им еще хочется оклеветать Россию и ее роль в победе над нацизмом. Пусть лучше вспомнят, сколько советских солдат погибло за освобождение Польши. Эти люди отдали свои жизни за свободу польского народа, а сейчас власти просто глумятся над памятью наших воинов. Я думаю, что нужно больше вскрывать архивных документов и давать отпор на всех мировых площадках, в том числе на международных и парламентских», — выразил мнение политик.

Такая агрессивная позиция Варшавы к Москве также объясняется тем, что Польша считает себя «главной в Европе», потому что проводит политику Вашингтона по сдерживанию России, утверждает Джабаров.

«Они думают, что будут диктовать всему миру, как нужно вести себя с Россией, но вскоре захлебнутся от такой позиции. Если они хотят нормально жить со своим северным соседом, то придется строить нормальные отношения. Обид на Польшу у нас накопилось не меньше. Позиция конфронтации с Россией выйдет боком самой Польше», — добавил сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда представил новую стратегию национальной безопасности республики, в которой Москва называется «главной угрозой» для Варшавы. Он также добавил, что Польша намерена укреплять сотрудничество в сфере безопасности с Европейским союзом и НАТО.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. По его словам, Германия одна несет ответственность за преступления против человечности во времена Холокоста. Маас заметил, что в последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю и делается это совершенно бесчестным образом.