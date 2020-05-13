Пока в Гуанчжоу выселяют африканцев, в Нигерии горят китайские фабрики

В начале апреля появилась информация о жестоком обращении и дискриминации в отношении африканцев, проживающих в китайском городе Гуанчжоу, по причине того, что они якобы распространяют инфекцию COVID-19. Некоторые из них были выселены из своих домов, другим был запрещен вход в гостиницы и рестораны. У многих африканцев были изъяты паспорта, они были вынуждены пройти тестирование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции, даже если тест был отрицательным.

Реакция жителей Африки не заставила себя долго ждать.

На всех уровнях африканцы осуждали жестокое обращение со своими согражданами и требовали объяснений, а кто-то действовал более радикально. Депутат парламента Кении Мозес Куриа предложил китайским гражданам в Кении покинуть страну и вернуться в Китай. Фами Гбаджабиамила, спикер Палаты представителей Нигерии, опубликовал в своем твиттере видео встречи с послом Китая в Нигерии, поводом для которой стали акты дискриминации по отношению к нигерийским гражданам, находящимся в Поднебесной. Во время встречи нигерийский политик показывает китайскому послу видео, свидетельствующее о жестоком обращении с африканцами. Стоит отметить, что совещания по таким деликатным вопросам обычно проводятся вдали от глаз общественности. Затем нигерийские юристы потребовали 200 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба за «гибель людей, экономическую блокаду, трудности, социальную дезориентацию, психическую травму и нарушение нормального, повседневного существования людей в Нигерии», нанесенного пандемией коронавируса. В стороне не остались и США. 27 апреля на пресс-конференции президент Дональд Трамп сказал о том, что его правительство рассматривает разные варианты привлечения Китая к ответственности за происходящее. Так он ответил на вопрос журналиста, планирует ли Белый дом выставить счет Пекину.

С тех пор Китай не принес официальных извинений. Более того, министр иностранных дел Китая Ван И охарактеризовал китайско-африканские отношения как «прочные и нерушимые». Позже пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай «отвергает дифференцированное обращение» и не исповедует «терпимость по отношению к дискриминации».

Но если африканские политики больше выступают в устном жанре, то простые граждане предпринимают конкретные действия, правда, далеко не всегда законные. В середине апреля в Нигерии местные жители совершили несколько поджогов китайских фабрик в ответ на притеснения своих соотечественников.

Китай стал первой страной, которая смогла остановить пандемию. Китайцы могли бы стать героями для всего мира, если бы они не следовали двойным стандартам. С одной стороны, страна оказывает Африке поддержку в виде поставок средств индивидуальной защиты и отправке медицинских работников на помощь в борьбе с вирусом. В то же время на бытовом уровне китайский народ показывает себя с абсолютно другого ракурса, что мы наблюдаем в Гуанчжоу. Причем проявления бытового расизма практически никак не пресекались органами правопорядка.

Таким образом, логично было бы перестать предпринимать противоречащие друг другу шаги, не выгонять африканцев на улицу, а наоборот – оказать всю необходимую помощь. И это было бы гораздо полезнее коробок с масками, отправленных в Египет, Нигерию и Зимбабве.