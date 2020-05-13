Первый замглавы Анапы сравнил отдых в Краснодарском крае и Европе

Санкт-Петербург, 13 мая. Санитарно-курортный комплекс в России не имеет аналогов в мире, завил первый заместитель главы города-курорта Анапа Сергей Петров на конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наш санитарно-курортный комплекс сильно подтянулся за последние несколько лет. Некоторые позиции у нас лучше. Мы не имеем аналогов по санаторно-курортному отдыху», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что сам отдых в России дешевле, чем в Европе. Более того, по его мнению, сервис не сильно отличается от других стран.

«Мы шагнули далеко вперед, гораздо лучшее качество», — констатировал Петров.

Чиновник отметил, что Анапа уже готова принимать туристов. Санатории Краснодарского края начнут уже работать с июня, напомнил Петров.

Также спикер прокомментировал законопроект о туристических ваучерах, который был рассмотрен депутатами Государственной думы в первом чтении. Предполагается, что туроператоры и транспортные компании будут выдавать туристам ваучеры вместо денег за поездки, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса.