Нетребко похвасталась собственноручным ремонтом венской террасы

Вена, 13 мая. Известная оперная дива Анна Нетребко показала поклонникам, как собственноручно декорировала террасу в Австрии. Дизайнерские таланты звезды получили не менее высокие оценки, чем ее вокальные данные.

В свободное от выступлений время Нетребко решила заняться благоустройством своей венской террасы. Часть работ она успела сделать как раз к моменту начала снятия ограничительных мер в городе.

По словам певицы, на творчество ее вдохновил австрийский архитектор и живописец Фриденсрайх Хундертвассер.

«Одна стена террасы готова. Моим вдохновителем был гениальный Хундертвассер», — похвасталась она в Instagram.

Пространство оперная звезда стилизовала в морском стиле: стену террасы она покрасила в цвета воды и песка, добавив золотистые акценты, установила миниатюрный маяк, принесенный с блошиного рынка, и насыпала гальку.

Морскую тему поддержал и подсвечник, который Нетребко собрала в керамической чаше, насыпав перламутровых бусин и керамических крабов.

Многие работы артистка выполняла сама — крепила аксессуары, красила стены и даже сверлила. В качестве доказательства она поделилась видео-фрагментами ремонта.

Восхищенные фанаты оценили труд и талантливое преображение безликого пространства.

«Анна, какая вы рукодельница!»; «Талантливы во всем!»; «Супер! Очень креативно»; «Молодец! Не перестаю повторять: талант во всем, дай вам Бог здоровья»; «Тот случай, когда талантливый человек талантлив во всем!» — написали поклонники.

Ранее Нетребко рассказывала фанатам о жизни в Австрии после долгих дней самоизоляции, напоминает портал «Дни.ру». Звезда сообщала, что много гуляет, и даже успела приобрести туфли со стразами после открытия магазинов.